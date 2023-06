Jaś Kapela zaatakowany pod sklepem. "Dostałem w łeb od obrońcy papieża"

Nie jest tajemnicą, że jakiś czas temu Jaś Kapela wytatuował skrót "JP2GMD", co nawiązuje do oskarżeń stawianych wobec Jana Pawła II w sprawie tuszowania pedofilii w Kościele katolickim. Teraz w sieci pojawił się filmik, na którym widać, jak został zaatakowany przez anonimowego człowieka pod sklepem.

Jaś Kapela pobity pod sklepem. "Dostałem za papieża" [WIDEO] Fot. TikTok.com / @jas.kapela; Twitter.com / @JasKapela

W sobotę (24 czerwca) Jaś Kapela poinformował o nieprzyjemnym incydencie. Oberwał od mężczyzny, który zaczepił go pod supermarketem. "Dostałem w łeb od obrońcy papieża, ale obronił mnie wegański pies" – napisał aktywista, zamieszczając wideo ze zdarzenia.

Widać na nim, jak po otrzymaniu ciosu w twarz, leży na ziemi, a obok niego jest pies, który szczeka na napastnika. Kapela wyjaśnił, że nie spodziewał się, iż mężczyzna go uderzy. "Selfie chciał, a jak się odwróciłem, to dostałem gonga" – wyjaśnił.

Kapela zamieścił na Twitterze swoje zdjęcie po pobiciu. Widać, że ma na czole wielkiego guza. "No i w końcu dostałem za papieża. I to nie od Bagiety, tylko żula pod Biedronką. Tak jak pan Jezus powiedział. Kocham ten kraj i tę religię miłości" – napisał.

Przypomnijmy, że Kapela, który ma 39 lat, jest felietonistą, poetą, aktywistą, autorem książek i długoletnim współpracownikiem "Krytyki Politycznej".

Nadmieńmy, że 1 lipca we Wrocławiu Kapela stanie do walki w oktagonie z Michałem "Bagietą" Gorzelańczykiem w ramach wyczekiwanej przez kibiców gali MMA PRIME 5. Już rok temu było głośno o tatuażu felietonisty. 30 czerwca 2022 r. podczas programu "Zadyma" organizowanego przez federację Prime Show MMA pokazał dziarę na klatce piersiowej. Jak wyjaśnił, napis "JP2GMD" oznacza w rozwinięciu "Jan Paweł II gwałcił małe dzieci".

– Wydaje mi się oczywiste, że tatuaż to pewna metafora, nie chodzi o to, aby obrazić Jana Pawła II. Idzie raczej o zwrócenie uwagi na problem, jakim jest tuszowanie spraw pedofilskich w Kościele katolickim. To odbywa się ciągle. Myślę, że taka sprawa mogłaby być okazją do nagłośnienia tego problemu, który niestety w Polsce ciągle nie został rozwiązany. Więc zapraszam. Bardzo mnie to bawi – mówił rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl.

Swego czasu Kapela przekazał, że sprawą jego tatuażu miała zająć się prokuratura. Tomasz Bartosiak zapowiedział na Twitterze pozew przeciwko aktywiście. "Pora skończyć z tym lewackim ściekiem nienawiści wycelowanym w Kościół, wszystkich katolików i naszych Świętych. Będziesz przepraszał" – napisał.

"Ale po co od razu do sądu? I bez takich bzdur mają za dużo na głowie. Nie możemy sobie tego wyjaśnić jak mężczyźni? Zapraszam do oktagonu" – zareagował wówczas Kapela.

Zaznaczmy, że Kapela w środowisku lewicowym kojarzony jest nie od dzisiaj. Ogólnopolski rozgłos zyskał w połowie 2021 roku dzięki, a właściwie może raczej "przez" pojawienie się w programie Krzysztofa Stanowskiego "HEJT PARK", który obejrzało dotychczas niemal 6,5 milionów widzów.

Jakie teorie m.in. głosi? W jego ocenie w celu zredukowania śladu węglowego na świecie każdy powinien zamienić mieszkanie na mniejsze, bo "nikt nie potrzebuje więcej niż 18 m kw. na głowę". Co więcej, namawia ludzi do przejścia na dietę wegańską, zachęcając właścicieli psów i kotów, aby podawali pupilom pokarm, który nie zawiera produktów odzwierzęcych. O tym, dlaczego to niekoniecznie dobra porada pisała w naTemat Daria Siemion.