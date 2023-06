Wiwisekcja rozpadającego się małżeństwa. Autorka poczytnych powieści pyta – walczyć czy się poddać

Czy warto walczyć o rozpadający się po śmierci dziecka związek? A może jednak lepszym rozwiązaniem będzie rozstanie? Takie pytania stawia pisarka Magdalena Majcher w swojej najnowszej książce "Po tamtej stronie lustra". thelivephotos / 123rf.com

Na półkach księgarni z literaturą obyczajową i romantyczną Magdalena Majcher to już nazwisko dobrze rozpoznawalne. Pisarka, która zadebiutowała w 2016 roku, specjalizuje się w poczytnych powieściach z rozbudowanym tłem społecznym, głównie poświęconym współczesnym problemom kobiet. Do wydanych przez nią tytułów należą m.in. "Jeszcze jeden uśmiech, "Matka mojej córki" czy "Stan nie!błogosławiony".

"Po tamtej stronie lustra" wpisuje się w ciąg powieści opowiadających o związkach, których stabilność burzą nieoczekiwane dramaty i następujące po nich negatywne uczucia: lęk, złość, gniew. Autorka przedstawia losy Agaty i Rafała Dobrowolskich, na których małżeństwo spada straszliwy cios. Pewnego dnia mieszkająca w Katowicach para odkrywa, że ich niespełna dwumiesięczna córeczka, Aurelia, umarła w łóżeczku podczas snu.

– Kiedy sama byłam w ciąży, tak jak główna bohaterka książki, spędzałam dużo czasu na internetowych forach i stronach poświęconych rodzicielstwu. W ciąży natrafiłam na sporo informacji na temat SIDS, który wówczas stanowił jeden z moich największych lęków, bo choć prawdopodobieństwo wystąpienia nagłej śmierci łóżeczkowej jest bardzo niskie, przyczyny nie są do końca znane medycynie – komentuje Magdalena Majcher.

Niespodziewana śmierć, której przyczyn nie potrafi wyjaśnić nawet nauka, całkowicie odmienia udany związek Dobrowolskich. Agata pogrąża się w obłędzie i odcina od wszystkich. Rafał zaś "dusi" w sobie żałobę i w końcu ucieka w pracę. Małżonkowie coraz bardziej się od siebie oddalają. Czy w obliczu tak wielkiego nieszczęścia nadal mogą pozostać rodziną, czy też będą musieli osobno poukładać swoje życie na nowo?

Magdalena Majcher po raz kolejny potwierdza, że nie boi się mierzyć z bardzo trudnymi tematami, a jej pióro zdaje celująco egzamin z przelewania na karty powieści takich skrajnych emocji jak gniew, żal i rozgoryczenie czy takich stanów jak rozpacz, poczucie winy i depresja. Te efekty pracy nie powinny zresztą dziwić, zważywszy na to, jak bardzo duży nacisk pisarka kładzie na rozbudowę portretów psychologicznych bohaterów.

Nie da się ukryć, że zarówno tematyka tej książkowej opowieści, jak i zachowania występujących w niej postaci wywołują u czytających swoisty kocioł emocjonalny. Niekiedy nawet chce się zżymać na postępowanie bohaterów i wskazać im "właściwą" drogę. Tylko czy ona rzeczywiście istnieje? Podczas lektury warto mieć z tyłu głowy to, że na tak dramatyczne zakręty w związkach nie ma prostych i uniwersalnych recept.

Losy Dobrowolskich i częściowo najbliższych członków ich rodziny śledzimy za pomocą dwóch technik narracji. Pierwsza sprowadza się do zastosowania klasycznego rozwiązania, czyli wszechwiedzącego narratora trzecioosobowego. By jednak kontakt z przeżyciami był nieco bliższy, autorka regularnie wprowadza narrację pierwszoosobową w formie dziennika pisanego przez Agatę w ramach autopsychoterapii.

On cały czas czegoś ode mnie chce. Niech da mi w końcu święty spokój! Od kilku dni codziennie wraca do tematu świąt. Jak je spędzimy? Co będziemy robić? Mam ochotę wrzeszczeć na całe gardło! Jak on tak może? Nasza córeczka nie żyje, a on liczy na rodzinną atmosferę? Mam go dość, naprawdę. Coraz częściej myślę sobie, że lepiej by było, gdyby go nie było, gdyby zniknął, rozpłynął się w powietrzu.

