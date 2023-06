D o tragicznego zdarzenia doszło w Katowicach. W sobotę rano w centrum miasta przypadkowi przechodnie znaleźli ciało 17-latka. W poniedziałek prokurator Sławomir Barnaś z Prokuratury Rejonowej Katowice Południe przekazał naTemat.pl, co do tej pory śledczy wiedzą w tej sprawie.





Ciało 17-latka w centrum Katowic. Mamy nowe informacje z prokuratury

Natalia Kamińska

