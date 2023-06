Czy smartfon też może być modny? Poznajcie limitowaną kolekcję akcesoriów Galaxy|BIZUU

Marka BIZUU zaprojektowała limitowaną kolekcję akcesoriów, dedykowaną dla smartfonów Galaxy.

Fot. materiały prasowe

BIZUU to uznana polska marka odzieżowa, która w ramach współpracy z Samsung stworzyła jedyny w swoim rodzaju, dedykowany zestaw akcesoriów dla smartfonów Galaxy. Wyjątkowe naklejki do personalizacji, woreczek na smartfon oraz pasek do noszenia smartfonu to akcesoria, które pozwolą się wyróżnić w tłumie.

W limitowanej akcesoriów BIZUU dla smartfonów Galaxy znaleźć można:

Naklejki do personalizacji o wyglądzie naszywek, które można nakleić na smartfon, etui lub przyszyć do odzieży.

Unikatowy woreczek na smartfon, który posłuży Ci jako wygodna torebka, idealna na wypad z przyjaciółmi lub imprezę.

Pasek do noszenia smartfonu – wystarczy wsunąć przezroczystą blaszkę pod etui aby wygodnie nosić smartfon na ramieniu.

Kolekcja Galaxy|BIZUU to efekt kolejnej współpracy Samsung z cenionymi polskimi projektantami i markami. Dzięki tej kolekcji, urządzeń Galaxy i wyrażania siebie poprzez indywidualny styl z pomocą unikalnych akcesoriów.

Akcesoria z kolekcji Galaxy I BIZUU nie będą dostępne w regularnej sprzedaży. Zdobyć je można wyłącznie biorąc udział w konkursach na profilach Samsung w social mediach: www.instagram.com/samsungpolska/ oraz www.instagram.com/bizuufashion