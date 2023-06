Duży, większy i największy – 98 cali

Artykuł PR-owy Samsung

K upujemy coraz większe telewizory. Przed paru laty telewizor o przekątnej ekranu 55 cali był uważany za duży. Chwile temu tak myśleliśmy o 65 calach, a już ekran o rozmiarze 85 cali był uważany za naprawdę duży. Chyba jednak czas zmienić perspektywę. Już na sklepowych półkach pojawiły się telewizory o przekątnej ekranu 98 cali. Można wejść do sklepu i kupić lub zamówić. Tego telewizora nie obejmie się rękoma, choć niektórzy próbowali to robić przy okazji fotografując się przy tych nowych obiektach pożądania? Od czasu, gdy powstał pierwszy telewizora zawsze dążyliśmy do tego, żeby miał większy ekran, lepszy obraz i był jak najbardziej płaski. Więc 98 cali to kolejny krok w tą stronę i naturalna ewolucja od płaskiego ekranu, która zaczęła się od o przekątnej 32 cale.