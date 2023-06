W arszawa, 22.06.2023 r. – HONOR, globalna marka technologiczna, oficjalnie ogłosił wejście do Polski. Już wkrótce do sprzedaży w naszym kraju trafią flagowe modele HONOR Magic5 Pro oraz HONOR Magic Vs. Jak zapowiadają przedstawiciele firmy – to dopiero początek ekspansji marki HONOR w Polsce.





Marka HONOR wchodzi do Polski a wraz z nią świetne smartfony - poznaj magię urządzeń HONOR

Materiał PR-owy marki Honor

