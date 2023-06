Mensah pozywa autora "Dziewczyn z Dubaju 2". Twierdzi, że przedstawił nieprawdziwe historie

Wyszło na jaw, że to Omenaa Mensah pozwała autora książki "Dziewczyny z Dubaju 2" o naruszenie dóbr osobistych. Przekazał to mediom prawnik prezenterki. – Pozew obejmować będzie żądanie przeprosin i miliona złotych na cel charytatywny – ujawnił Maciej Ślusarek.

Omenaa Mensah pozywa autora "Dziewczyn z Dubaju 2". Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Na początku tygodnia Piotr Krysiak w poście na Facebooku przekazał, że "znana celebrytka", która w książce "Dziewczyny z Dubaju 2" ukryta jest pod pseudonimem Amma M., podjęła kroki prawne.

"To druga część książki o ekskluzywnej prostytucji. Jej premiera odbyła się w połowie kwietnia br. Kilka dni po tym, jak książka trafiła do księgarń, do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek Ammy M. o zablokowanie jej sprzedaży" – czytamy.

Dziennikarz nie ujawnił, o kogo dokładnie chodzi. Podał jedynie, że kobietę reprezentuje mecenas Maciej Ślusarek. "W sądzie dowodził, że internauci rozpoznali w książce jego klientkę. Na dowód tego wydrukował komentarze, które miały pojawić się w sieci" – dodał.

To Omenaa Mensah pozywa autora "Dziewczyn z Dubaju 2"

Domysły czytelników potwierdził jednak sam prawnik Maciej Ślusarek. W rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl powiedział, że reprezentuje Omeneę Mensah i że to w jej imieniu do sądu jakiś czas temu wpłynął wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń.

"Wniosek dotyczył zaniechania oraz usunięcia skutków bezprawnego naruszenia dóbr osobistych uprawnionej, polegających na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji na temat jej życia prywatnego i zawodowego" – cytował postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Krysiak.

Autor "Dziewczyn z Dubaju 2" nadmienił, że wniosek Mensah został oddalony. Potwierdził to także prawnik reprezentujący gwiazdę.

– Potwierdzam, że wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń został oddalony. Obecnie zaś postępowanie zostało umorzone – podał Ślusarek. Podkreślił jednocześnie, że sąd we wspomnianym postanowieniu przyznał, że "uprawniona uprawdopodobniła twierdzenia wskazujące na naruszenie jej dóbr osobistych w postaci czci i godności przez obowiązanych". – Wskazane postanowienie potwierdziło zatem, że książka narusza dobra osobiste pani Omeny Mensah i w tej sprawie toczyć się będzie postępowanie sądowe – zapewnił prawnik.

Dowiadujemy się też, że jego klientka skierowała "prywatny akt oskarżenia o naruszenie dóbr osobistych polegających na rozpowszechnianiu w książce 'Dziewczyny z Dubaju 2' nieprawdziwych historii na jej temat".

Reprezentant prezeski dwóch fundacji, wyjawił, że Mensah domaga się od Piotra Krysiaka przeprosin i miliona złotych na cel charytatywny.