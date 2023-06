Tegoroczne letnie wakacje pod znakiem kultury. W Warszawie rusza akcja "GRAMY CAŁE WAKACJE"

Tegoroczne lato w Warszawie zapowiada się... teatralnie! Mieszkańcy stolicy będą mogli bowiem skorzystać z darmowej i promocyjnej oferty wakacyjnej dwóch popularnych teatrów. Wszystko za sprawą stołecznej akcji "GRAMY CAŁE WAKACJE", jaką stacjonarnie i plenerowo organizuje Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury w Teatrze Polonia i OCH-Teatrze. W tym roku uczta teatralna składa się z ponad 150 spektakli.

W okresie od 1 lipca do 30 sierpnia 2023 roku odbędzie się akcja "GRAMY CAŁE WAKACJE", jaką stacjonarnie i plenerowo zorganizuje Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury w Teatrze Polonia i OCH-Teatrze. Program obejmuje 159 spektakli. Materiały prasowe / Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

"GRAMY CAŁE WAKACJE" to kontynuowana już od 16 lat inicjatywa organizowania spektakli przez całe wakacje w teatrach należących do Fundacji Krystyny Jandy na Rzecz Kultury. Kolejna odsłona wakacyjnego święta teatru rozpoczyna się 1 lipca 2023 i potrwa do 30 sierpnia 2023. Organizatorzy zapraszają widzów na 39 tytułów, które zostaną wystawione łącznie aż 159 razy – 118 w siedzibach teatrów i 41 w plenerach.

Stacjonarne przedstawienia sceniczne będzie można obejrzeć w budynku Teatru Polonia przy ul. Marszałkowskiej 56 oraz we wnętrzach OCH-Teatru przy ul. Grójeckiej 65 w Warszawie. Natomiast widowiska teatralne na otwartej przestrzeni zostaną udostępnione warszawiakom i warszawiankom na Placu Konstytucji, przy ul. Grójeckiej 65 oraz w Centrum Praskim Koneser, kompleksie na Placu Konesera.

– Do pomysłu grania w plenerze zainspirowały mnie doświadczenia we Włoszech. Było gorące lato i przypomniałam sobie, że przecież we Włoszech grałam dwa miesiące w parkach, na ulicach, na rynkach małych miasteczek... Że można by zrobić taki uliczny teatr również w Polsce pod warunkiem, że będzie on robiony za darmo – opowiada Krystyna Janda, pomysłodawczyni akcji "GRAMY CAŁE WAKACJE".

– Pomyślałam sobie, że jeżeli ktoś wysiądzie z tramwaju czy z autobusu i usłyszy dialogi aktorów, będzie uważał, że to jest coś dla niego, że teatr jest czymś interesującym, że teatr jest czymś żywym, czymś bliskim. Co roku ogląda nas około 15 000 osób. Są to tytuły, które za każdym razem zahaczają o jakiś temat współczesny albo pokazują mało znane gatunki teatralne – mówi szefowa Fundacji Krystyny Jandy na Rzecz Kultury.

Akcja "GRAMY CAŁE WAKACJE" rusza 1 lipca. W tym dniu na deskach Teatru Polonia zostanie wystawiona sztuka "Życie Pani Pomsel" z Anną Seniuk, a OCH-Teatr zagra spektakl "Pomoc domowa" z Krystyną Jandą w obsadzie. Inauguracja plenerowych przedstawień została zaplanowana zaś na 4 lipca o godz. 18.00 w Centrum Praskim Koneser, które pokaże sztukę dla dzieci "Jaś i Małgosia".

Przewidziane w programie tytuły na scenach Teatru Polonia i OCH-Teatru obejmują spektakle komediowe ("Mąż i Żona" Fredry, "Ożenek" Gogola, "Seks dla opornych", "Big Bang", "Szatan Show"), farsy ("Wspólnota mieszkaniowa", "Pomoc domowa", "Lily", "Słoneczni chłopcy", "Okno na parlament", "Mayday") oraz skłaniające do głębszej refleksji spektakle ("Życie pani Pomsel", "Głowa w piasek", "Aleja Zasłużonych", "Pan Hoho", "Próby", "Minetti. Portret artysty z czasów starości").

Równie obiecująco i bogato zapowiada się też plenerowy repertuar teatralny Fundacji Krystyny Jandy na Rzecz Kultury. Najmłodsi będą mieli okazję obejrzeć "Czerwonego kapturka", "Szelmostwa Lisa Witalisa" oraz "2 000 000 kroków", natomiast dorosłym zaprezentowane zostaną takie spektakle jak "Flamenco namiętnie", "Związek otwarty", "Starość jest piękna" czy "Lament na placu Konstytucji".

Poza bezpłatną ofertą organizatorzy wakacyjnego przeglądu w Teatrze POLONIA i OCH-Teatrze chcą zachęcić do kontaktu ze sztuką na scenie także dzięki licznym promocjom towarzyszącym płatnym spektaklom. W tym celu przygotowali wysokie zniżki dla studentów i seniorów na wybrane przedstawienia, a także możliwość zakupu tańszych biletów na dzień lub dwa przed spektaklem w ramach akcji AD HOC!.

– "GRAMY CAŁE WAKACJE" to nasza długoletnia tradycja. Każdego dnia wakacji oferujemy nasz repertuar zarówno bezpłatnie, jak i biletowany. To wspaniała okazja do nadrobienia zaległości z całego roku, a dla turystów unikalna szansa na doświadczenie warszawskiego teatru w okresie wakacyjnym – zaprasza Krystyna Janda, założycielka Teatru POLONIA i OCH-Teatru w Warszawie.

Więcej informacji na temat repertuaru i biletów można znaleźć na tej stronie.