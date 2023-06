Krysiak reaguje na pozew Mensah. Autor "Dziewczyn z Dubaju 2" uderzył w jej pełnomocnika

Autor "Dziewczyn z Dubaju 2" Piotr Krysiak odpowiada na pozew Omeny Mensah Fot. instagram.com / @omenaamensah; @piotr_krysiakk

Najnowsza publikacja Piotra Krysiaka "Dziewczyny z Dubaju 2" weszła do sprzedaży dwa miesiące temu. Autor podaje, że to pozycja "o ekskluzywnej prostytucji". Przypomnijmy, że na początku tego tygodnia Piotr Krysiak w poście na Facebooku przekazał, że "znana celebrytka Amma M. żąda zablokowania książki 'Dziewczyny z Dubaju 2'".

Dziennikarz nie ujawnił, o kogo dokładnie chodzi. Podał jedynie, że kobietę reprezentuje mecenas Maciej Ślusarek. "W sądzie dowodził, że internauci rozpoznali w książce jego klientkę. Na dowód tego wydrukował komentarze, które miały pojawić się w sieci" – dodał. Domysły czytelników potwierdził jednak sam prawnik Maciej Ślusarek.

W rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl powiedział, że reprezentuje Omeneę Mensah i że to w jej imieniu do sądu jakiś czas temu wpłynął wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń.

Jak pisaliśmy w naTemat, Omena Mensah pozwała Krysiaka za naruszenie dóbr osobistych. Teraz autor książki postanowił przerwać milczenie i opublikował oświadczenie. Na swoim Instagramie zamieścił wpis, w którym podkreślił najistotniejsze kwestie.

"Nigdy nie promowałem swojej książki nazwiskiem czy wizerunkiem Pani Mensah. Nazwiskiem oraz wizerunkiem Pani Mensah książkę zaczął promować jej pełnomocnik Maciej Ślusarek, w portalu wirtualnemmedia.pl, w dniu 28.06.2023 r." – podkreślił na samym wstępie.

Następnie nie zabrakło szpili pod adresem pełnomocnika Omeny Mensah. Piotr Krysiak zaznaczył, że ma wątpliwości, dla kogo on pracuje.

Jestem zdumiony i wciąż nie mogę uwierzyć, że mec. Ślusarek, PEŁNOMOCNIK Pani Mensah, jedną swoją wypowiedzią (ponad 2 miesiące od premiery książki) doprowadził do takiego zainteresowania "Dziewczynami z Dubaju 2", jakiego nie miała ona PRZED, W DNIU i PO PREMIERZE, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Przyznam też szczerze, że kiedy obudziłem się wczoraj rano i zobaczyłem w portalu WirtualneMedia, że Pani pełnomocnik upublicznił Pani dane, to długo się zastanawiałem dla kogo on pracuje – dla Pani czy dla mnie.

Piotr Krysiak