Netflix nakręci ekranizację "Siedmiu mężów Evelyn Hugo". Za kamerę reżyserka ich znanego serialu

Fanki Taylor Jenkins Reid mogą już spać spokojnie – Netflix oficjalnie ogłosił, że zekranizuje jej międzynarodowy bestseller, czyli "Siedmiu mężów Evelyn Hugo". Za kamerą stanie Leslye Headland, czyli twórczyni popularnego serialu platformy.

Netflix nakręci ekranizację "Siedmiu mężów Evelyn Hugo". Fot. Ron Adar / M10s / SplashNews.com/ East News

Netflix nakręci "Siedmiu mężów Evelyn Hugo"

"Siedmiu mężów Evelyn Hugo" to bestsellerowa powieść Taylor Jenkins Reid, która przez 120 tygodni utrzymywała się na liście "New York Timesa" oraz była hitem TikToka. Powieść zdobyła popularność na całym świecie i ma rzeszę oddanych fanek i fanów, którzy od dawna już czekają na ekranizację.

Nic dziwnego, że studia filmowe i platformy streamingowe toczyły bój o prawa do ekranizacji książki, którą ostatecznie wygrał Netflix. Za kamerą projektu obsadzono Leslye Headland, która wcześniej zrobiła dla serwisu popularny serial "Russian Doll" z Natasha Lyonne w roli głównej.

Headland znana jest również z komedii romantycznych, jak "Wieczór panieński" czy "Sypiając z innymi". Scenariusz napisała Liz Tigelaar ("Małe wielkie historie", "Małe ogniska"), a stanowiska producentów objęli Liza Chasin i Brad Mendelsohn.

Powieść Reid opowiada o dziennikarce, której udaje się załatwić wywiad z tajemniczą hollywoodzką gwiazdą Evelyn Hugo. Warunek jest jeden: nie może on zostać opublikowany przed jej śmiercią.

Taylor Jenkins Reid jest obecnie jedną z najpopularniejszych pisarek powieści obyczajowych. Jej inne popularne tytuły to: "Na zawsze, ale z przerwą", "Daisy Jones & The Six" oraz "Malibu płonie".

"Daisy Jones & The Six" od Amazon Prime Video

Przypomnijmy, że "Siedmiu mężów Evelyn Hugo" to nie pierwsza ekranizacja powieści Reid. Na początku tego roku na platformie Amazon Prime Video zadebiutował serial "Daisy Jones & The Six", opowiadający o zespole rockowym oraz trójkącie miłosnym, w którym uwikłani była tytułowa bohaterka, wokalista grupy oraz jego żona.

W produkcji wystąpili m.in.: Riley Keough, Camila Morrone, Sam Claflin oraz Suki Waterhouse. Serial zebrał mieszane recenzje od krytyków, a na portalu Rotten Tomatoes otrzymał od nich 70 proc. pozytywnych opinii.

W Daisy Jones wcieliła wspomniana wyżej Keough, która jest córką Lisy Marie Presley oraz Danny'ego Keougha, czyli wnuczką Elvisa Presleya.

Zadebiutowała w 2009 roku w "The Runaways" z Kristen Stewart i Dakotą Fanning (później pojawiła się m.in. w małej roli w przeboju "Magic Mike"), a grała, chociażby w: "Lovesong", "American Honey", "Diable wcielonym", "Tajemnicach Silver Lake", "Zoli", "Domku w górach", "Loganie Lucky" czy "Domu, który zbudował Jack". W 2013 roku wystąpiła też w teledysku do singla "TKO" Justina Timberlake'a.

Keough zadebiutowała już także jako reżyserka i wraz z Giną Gammell wyreżyserowała dramat "War Pony", który miał premierę na Festiwalu Filmowym w Cannes 2022