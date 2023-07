Nie tylko dla nocnych marków! Oto dlaczego festiwal Audioriver zachwyci cię również popołudniami

Dźwięki kolejnej (szesnastej już) edycji wydarzenia, które odbywa się co roku w ostatni weekend lipca, już niedługo zaczną unosić się nad Płockiem. W czasie gdy większość miłośników muzyki elektronicznej skupia się na wieczornych koncertach najgorętszych gwiazd muzyki elektronicznej, my postanowiliśmy przyjrzeć się tej kultowej imprezie od strony atrakcji, na które możesz liczyć już od godzin popołudniowych.

Fot. Adam Jędral/ mat. prasowe

Owszem, większość festiwalowiczów ekscytuje się głównie występami najgorętszych artystów, którzy pomiędzy 28 a 30 lipca opanują aurioverowe sceny wówczas, gdy w stronę Wzgórza Tumskiego będzie zakradał się już powoli zmierzch...

Preferujesz spokojniejszą zabawę i nie chcesz zarywać nocy? A więc mamy naprawdę dobre wieści: otóż zarówno festiwalowa sobota, jak i niedziela startują tutaj naprawdę wcześnie, a imponujący (to ponad setka artystów!) line-up zapewni wiele atrakcji także osobom kochającym taniec w letnim słońcu.

Program sobotni odpalony zostanie już o godzinie 14:00. I to na aż dwóch scenach! Pierwszą z nich jest Studio, na której – mówiąc w ogóle – królować będą house i disco. Natomiast w szczególe: wczesne sety zagrają tutaj Pysh, Filip Sonik, Mihvu oraz LuLu Malina, którzy zaserwują euforycznie pogodne, zwiewnie melodyjne i odnoszące się do muzyki etnicznej brzmienia.

Natomiast na scenie Pulse zacznie dzielić i rządzić drum & bass, na czele z tym, który wygeneruje otwierający imprezę Casper Levy, a także Ginee i Buhhaj oraz przedstawiciele brytyjskiego kolektywu 175 bpm.

Ci, którzy postanowią pojawić się wcześniej, mogą także wziąć udział w popołudniowych debatach, dających możliwość porozmawiania sobie (na rozmaite tematy) z artystami i dziennikarzami.

Wszystko to będzie przystawką przed wjechaniem dań głównych, czyli odpaleniem wszystkich scen (łącznie będzie ich aż dziesięć), na których – aż do bladego świtu – będą występować postaci tej miary, co Moderat, Monolink, Mathame, Zhu, Artbat, Worakls Orchestra, Palms Trax, Chris Liebing, 999999999 bądź też VTSS.

Chcesz poznać część dźwięków, które będzie można usłyszeć nad płockim odcinkiem Wisły 29 lipca? Pozwolimy sobie w tym miejscu na mały spoiler: pod tym linkiem czeka cię mała – w sam raz na zaostrzenie apetytu – zapowiedź sobotniej uczty muzycznej.

Co z niedzielą? Ta, zgodnie z wieloletnią audioriverową tradycją, przemianowana zostanie na tzw. Sun/Day, czyli dzień wieńczący festiwalowe szaleństwa i pozwalający wziąć głęboki oddech oraz jeszcze porządniej podładować akumulatory przez zbliżającym się wielkimi krokami poniedziałkiem.

Już po południu możesz przemieścić się w stronę parku zlokalizowanego pomiędzy ulicami Mostową a Rybaki, gdyż to właśnie tam odbędzie się wspaniała zabawa przy brzmieniach jednocześnie ekscytujących i lekkich, inspirowanych południowym "wajbem".

Gwiazdami Sun/Day będą m.in. włoski duet Mind Against, Brina Knauss oraz Elif, czyli pierwszoligowe DJ-ki ze Słowenii i Turcji, a także weterani sceny rodzimej, tacy jak Leon i Glasse oraz duet Foxall.

Dodajmy, iż bilety na owo wydarzenie możesz kupić (w bardzo atrakcyjnej cenie) niezależnie od dwu- oraz trzydniowych karnetów na festiwal, natomiast występy zakończą się o 21:30.

Tak więc jeżeli z jakichkolwiek względów nie możesz wziąć udziału w zasadniczej części Audioriver, wypad na Sun/Day może być świetnym pomysłem na niedzielną wycieczkę do Płocka, z której wrócisz do domu (dajmy na to: autobusem do Warszawy) o tzw. rozsądnej porze.

Pamiętaj: tegoroczne święto muzyki elektronicznej startuje już niedługo, a więc już dziś warto zajrzeć pod ten adres i sprawdzić, co w dniach 28-30.07.2023 może czekać cię w Płocku.

Materiał powstał we współpracy z Audioriver