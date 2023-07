Ogromne zniszczenia po zamieszkach we Francji, 500 zatrzymanych. Policjant: Walczyliśmy o życie

Adam Nowiński

O d wtorku we Francji trwają zamieszki po śmierci Nahela M. 17-latek został zastrzelony w trakcie interwencji policji. Miniona noc była spokojniejsza, ale mimo to mundurowi zatrzymali prawie 500 osób. Doszło też do groźnych incydentów. Pod Paryżem protestujący wjechali płonącym autem w dom burmistrza.