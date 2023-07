Przykry incydent na koncercie Zenka Martyniuka we Włodawie. Został obrzucony jajkami [WIDEO]

Zenon Martyniuk występował z zespołem we Włodawie podczas obchodów dni miasta. Nastrój zdecydowanie imprezowy szybko przerodził się w nieco przygnębiający. W internecie wylądowało wideo, na którym zasmucony gwiazdor disco-polo przemawia do publiczności po tym, jak został zaatakowany przez mężczyznę z publiczności. Został obrzucony jajkami.

Zenek Martyniuk obrzucony jajkami. "Nigdy nam się nie zdarzyło" [WIDEO]

Zenek Martyniuk przez trzy dekady kariery muzycznej sumiennie zapracował sobie na miano króla disco-polo. Ten gatunek wręcz stoi jego przebojami. Rodacy ochoczo bawią się na tanecznych imprezach w rytm jego numerów.

Wakacyjny sezon jest zawsze intensywnym czasem dla wokalisty. Występy na weselach czy rozmaitych wydarzeniach zapewniają mu solidne strzały gotówki. W sobotę (1 lipca) Martyniuk zawitał do Włodawy. Wygląda na to, że nie będzie dobrze wspominał koncertu w tym mieście. Dlaczego? Wszystko przez skandaliczne zachowanie jednego z mężczyzn, który pojawił się pod sceną. Zaatakował Martyniuka. Rzucił jajkami w kierunku piosenkarza. On natychmiast zareagował.

Ewidentnie rozgoryczony incydentem przemówił do zgromadzonych. – Koncertów, w trakcie ponad 30-letniej kariery, zagraliśmy bardzo dużo. Ale pierwszy raz się nam zdarzyło tu, we Włodawie, że ktoś rzucił jajkami. Jeszcze nigdy nie spotkałem się z takim czymś, a zagrałem kilkanaście tysięcy koncertów – podkreślił zasmucony muzyk. – Ale wstyd – zakrzyknął ktoś spod sceny.

Na Facebooku udostępniono nagranie, na którym słyszymy przemowę przygnębionego artysty, który przyznał, że odechciało mu się śpiewać.

– No i co, mamy tego pana, panowie ochroniarze? – pytał ze sceny wokalista, zachęcając wandala do ujawnienia swojej twarzy. – Chcielibyśmy go poznać. Jak pan taki chojrak, zapraszamy na scenę. Pan basista chciałby poznać – dodał.

– Przez jednego pana straciliśmy, k*rde humor i w ogóle wszystko, chęć do grania - powiem państwu szczerze. Chętniej bym zakończył i pożegnał się z państwem, ale mam umowę jakoś zobowiązującą, więc niestety. Ale to będzie bardzo smutny koncert – oznajmił przygaszony Martyniuk.

Nadmieńmy, że występ Zenka Martyniuka miał miejsce podczas Dni Włodawy. "Dwudniowe święto kultury i sztuki, które ma miejsce w lipcu w urokliwym miasteczku nad Jeziorem Białym. Zapowiada się huczne świętowanie przy rytmach muzyki disco polo" – tak zapowiadano weekendową imprezę.

Ile zarabia Zenek Martyniuk za jeden występ?

Wokalista zespołu Akcent utrzymuje się na scenie muzycznej od końcówki lat 80. Wypuścił 20 albumów studyjnych, z czego pięć było solowymi krążkami. Do jego największych hitów należą takie utwory jak "Przez Twe Oczy Zielone", "Przekorny los", "Królowa Nocy", "Życie To Są Chwile" czy "Gwiazda". Co więcej, w 2020 roku, kinową premierę miała filmowa biografia Martyniuka pt. "Zenek". Rolę wokalisty zagrało dwóch aktorów, bo akcja toczyć się na przestrzeni lat. W młodego Martyniuka wcielił się Jakub Zając (znany z serialu "Belfer"). Natomiast starszego gwiazdora zagrał Krzysztof Czeczot – można kojarzyć go z filmów "Porady na zdrady" czy "Kobiety Mafii 2".

Jak wyceniane są zatem wokalne show "króla disco polo"? Ile zarabia Zenek Martyniuk? Otóż według ustaleń portalu Pomponik, w przypadku jednorazowego występu mowa o stawce w wysokości 30 tys. złotych. Koncertowy grafik Martyniuka jest wypchany po brzegi od lat.