Nowe fakty ws. tragedii na promie Stena Spirit. Szokujące ustalenia kluczowej komisji

Mateusz Przyborowski

Na promie Stena Spirit nie doszło do wypadku. Kobieta i dziecko wypadli za burtę na skutek celowego działania – przekazał w poniedziałek szef duńskiej Komisji ds. Wypadków Morskich. W tragedii, do której doszło w ubiegłym tygodniu, zginęli 36-latka i jej 7-letni syn. Kobieta i chłopiec to obywatele Polski.