Zaginęła Wiktoria Kowalska. Wyszła z domu pod koniec czerwca i zniknęła bez śladu

Wiktoria Kowalska z Krakowa zaginęła kilka dni temu. Dziewczyna wyszła z domu 28 czerwca 2023 roku pomiędzy godziną 19.00 a północą. Od tego czasu rodzina nie ma z nią żadnego kontaktu.

15-latka z Krakowa zaginęła kilka dni temu. Fot. Policja Kraków

15-latka zaginęła kilka dni temu w Krakowie

Jak informuje krakowska policja, Wiktoria Kowalska wyszła z domu przy ul. Ketlinga pod koniec czerwca – dokładnie było to 28 czerwca. Dziewczyna mam 15 lat. Do chwili obecnej nie wróciła do miejsca zamieszkania i nie nawiązała kontaktu z bliskimi.

Tak wygląda zaginiona nastolatka:

ma 172 cm wzrostu,

niebieskie oczy,

jasnobrązowe włosy sięgające do pasa,

jest szczupłej budowy ciała.

Fot. Policja w Krakowie

W chwili zaginięcia była ubrana w czarne legginsy, jasnoróżową długą bluzę z napisem, bordowe trampki do kostki.

Takie rzeczy miała ze sobą Wiktoria, kiedy wyszła z domu

Zabrała też ze sobą przewieszaną przez ramię dużą czarną torbę w białe wzory, czarny plecak z białym napisem marki VANS. Może mieć też jasnoróżową torbę na ramię.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o zaginionej dziewczynie proszone są o kontakt z Komisariatem Policji VI w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-917 lub pod numer alarmowy 112.

Osobom zaginionym w Polsce pomaga też fundacja Itaka. "Poszukujemy zaginionych, pomagamy ich rodzinom. Jesteśmy grupą ludzi, których łączą wspólne wartości: troska o dobro i bezpieczeństwo drugiego człowieka, poszanowanie praw człowieka i obywatela, poszanowanie jego prawa do samostanowienia" – czytamy na stronie fundacji.

Itaka ma też infolinię wsparcia dla rodzin osób zaginionych:

22 654 70 70 – z telefonów stacjonarnych w Polsce;

+48 22 654 70 70 – dla połączeń z zagranicy i połączeń z telefonu komórkowego.

Linia wsparcia czynna jest całodobowo, 7 dni w tygodniu.