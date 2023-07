Wypadek autokaru w Terespolu. Rannych blisko trzydzieści osób

redakcja naTemat

N ad ranem doszło do wypadku autokaru jadącego z Terespola do Modlina. Podróżowało nim blisko 50 pasażerów narodowości Białoruskiej. W trakcie jazdy autobus się przewrócił, przez co ucierpiała większość osób.