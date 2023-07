O becność Prigożyna na Białorusi potwierdził Alaksandr Łukaszenka. Nic nie wskazuje jednak, żeby dołączali do niego jego żołnierze. Co więcej, on sam raczej również nie zabawi dłużej w kraju sąsiada Polski, na co wskazują komentarze ekspertów. Sami wagnerowcy również mają mieć szereg planów, które nie są związane z pobytem na Białorusi.





Prigożyn opuszczony przez swoich ludzi? Oto, co dzieje się z członkami Grupy Wagnera

Dorota Kuźnik

Obecność Prigożyna na Białorusi potwierdził Alaksandr Łukaszenka. Nic nie wskazuje jednak, żeby dołączali do niego jego żołnierze. Co więcej, on sam raczej również nie zabawi dłużej w kraju sąsiada Polski, na co wskazują komentarze ekspertów. Sami wagnerowcy również mają mieć szereg planów, które nie są związane z pobytem na Białorusi.