151 ZŁOTYCH! Polacy w szoku, gdy zobaczyli ceny biletów na Wawel

Rodzice, którzy chcieliby zabrać swoje pociechy na wycieczkę po Zamku Królewskim na Wawelu, muszą nastawić się na astronomiczny ubytek w portfelu. Cennik najważniejszego zabytku Krakowa wzbudził oburzenie wśród internautów – zwłaszcza że w innych europejskich krajach ze świecą szukać takich stawek jak w Polsce.

Ceny biletów na Wawel oburzyły internautów Fot. Monkpress / East News

Ceny biletów na Wawel wywołały burzę

"Czy was tam w tym Krakowie do szczętu po****ło?" – zaczyna swój post jeden z użytkowników Twittera. Jak wyznaje, chciał w te wakacje pokazać swoim dzieciom Zamek Królewski na Wawelu. Koniec końców jednak się na to nie zdecyduje – a winne temu są koszty.

I rzeczywiście, szybki rzut oka na ceny biletów na Wawel pokazuje, że internauta nie przeszkadza. Koszt biletu łączonego, pozwalającego zwiedzić wszystkie dostępne wystawy na Zamku wynosi:

151 zł za bilet normalny,

101 zł za bilet ulgowy.

Ponieważ należący do państwa Zamek na Wawelu nie ma w ofercie biletów rodzinnych, pełen koszt wycieczki może przerazić wielu rodziców. W przypadku czteroosobowej rodziny, która zakupi dwa bilety normalne i dwa ulgowe, zwiedzanie dawnego zamku królewskiego będzie kosztować aż 504 zł.

Cena ta jest jeszcze bardziej szokująca, gdy sprawdzimy, ile podobne wycieczki kosztują w innych krajach Europy.

Koszt zwiedzania zamków i pałaców w innych krajach europejskich

Najpierw zajrzyjmy do naszych południowych sąsiadów. W Czechach cena za zwiedzanie Zamku Praskiego w ramach biletu rodzinnego to 700 koron czeskich, czyli ok. 131 zł. Jeśli chcemy zajrzeć jeszcze na dwie nieuwzględnione w tym bilecie wystawy, musimy dopłacić drugie tyle, czyli łącznie co najwyżej 262 zł – dla dwóch dorosłych i maksymalnie piątki dzieci w wieku do 16 lat.

Ceny we Francji również przedstawiają się atrakcyjnie w kontekście Wawelu. Zakupiony online bilet wstępu do Luwru kosztuje 17 euro, czyli ok. 76 zł. Można również zdecydować się na zakup biletu na miejscu i wtedy jest on tańszy – kosztuje 15 euro (67 zł) – jednak w tym przypadku liczba biletów jest limitowana. Dzieci poniżej 18. roku życia oraz mieszkające w Europejskim Obszarze Gospodarczym osoby poniżej 26. roku życia wchodzą do muzeum za darmo. Pełny koszt wycieczki dla rodziny powinien zamknąć się więc w kwocie 152 zł.

Bardzo podobnie sprawa ma się w Pałacu Wersalskim. Dzieci i młodzież oraz osoby poniżej 26. roku życia, które mieszkają w EEG, wchodzą tam za darmo. Zwiedzanie całego kompleksu pałacowego kosztuje 28,5 euro (127 zł) za osobę, zaś samego pałacu – 19,5 euro (87 zł) za osobę. W najdroższej opcji cała rodzina zapłaci ok. 254 zł za wizytę w Wersalu.

Bardziej opłacalne niż zamku na Wawelu jest też dla całej rodziny wybranie się do Hiszpanii i zwiedzanie Pałacu Królewskiego w Madrycie. Bilet normalny kosztuje tam 12 euro (53,5 zł), ulgowy – 6 euro (ok. 27 zł), a dzieci poniżej 5. roku życia wchodzą za darmo. Jeśli nasza czteroosobowa rodzina ma pociechy w wieku szkolnym, za całą wycieczkę zapłaci ok. 161 zł.

Co ciekawe, z Krakowem wygrywa też Szwecja, która jest krajem raczej drogim. Cena najdroższego normalnego biletu na zwiedzanie Pałacu Królewskiego w Sztokholmie wynosi 220 koron szwedzkich (ok. 83 zł), a dla dzieci i młodzieży do 17. roku życia – 110 koron (ok. 42 zł), a dzieci poniżej 7. roku życia wchodzą za darmo. Pełen koszt najdroższego wariantu wycieczki wynosi więc 250 zł – aż o połowę mniej niż na Wawelu.