Beztłuszczowe smażenie oraz grillowanie w jednym urządzeniu. Z nim przygotujesz zdrowe dania

Jak sprawić, by jedzenie było chrupiące na zewnątrz, a przy tym nie miało dużej ilości tłuszczu lub nie miało go wcale? Jedną z najwygodniejszych i najprostszych metod do osiągnięcia owego kulinarnego efektu będzie zastosowanie sprzętu łączącego funkcje frytkownicy i grilla. Do takich urządzeń 2w1 należy TEFAL Easy Fry & Grill XXL, frytkownica beztłuszczowa do przygotowania zdrowych i różnorodnych potraw dla całej rodziny.

TEFAL Easy Fry & Grill XXL to wielofunkcyjna frytkownica beztłuszczowa do przygotowania zdrowych i różnorodnych potraw dla całej rodziny. Materiały prasowe / TEFAL

Wszechstronność to jedno z imion TEFAL Easy Fry & Grill XXL. W jednym urządzeniu możliwe staje się beztłuszczowe smażenie oraz grillowanie. W roli frytkownicy sprzęt francuskiej produkcji przysmaży w zdrowy (z niewielką ilością oleju lub bez niego) sposób jedzenie, nadając mu chrupkość. Jako bezdymny grill wydobędzie pełnię smaku z potraw, zachowując w nich jak najwięcej wartości odżywczych. Co można przygotować dzięki temu kuchennemu pomocnikowi? W grę wchodzą np. smażone frytki, soczyste steki, pieczone ryby oraz grillowane mięsa i warzywa. Urządzenie również upiecze to i owo: pizzę, aromatyczny chleb z chrupiącą skórką czy domowe ciasto. Można go też wykorzystać do wysuszenia owoców i grzybów. Jak widać, z powodzeniem zastąpi kilka urządzeń kuchennych, oszczędzając czas, energię i miejsce w kuchni.

Jak to zdrowe i wygodne gotowanie z Easy Fry & Grill XXL wygląda od kulis? Jak wskazuje już sama nazwa frytkownicy, ma ona pojemność typu XXL, czyli dużą. W tym przypadku mowa jest o aż 6,5 l (2 x 3,25 l w sytuacji przygotowania dwóch różnych składników w tym samym momencie). Przekładając te liczby na konkretne efekty na stole, za jednym razem wyczarujemy 8 porcji pysznego jedzenia dla przyjaciół i rodziny. Możliwość przygotowania różnorodnych potraw bez żadnego wysiłku to zasługa 8 automatycznych programów, w jakie TEFAL wyposażył swoją najnowszą frytkownicę beztłuszczową. Opcjami do wyboru są: frytki, kurczak, pizza, mięso, ryby, warzywa, desery, XXX). Ich nazwy mówią same za siebie, więc nie ma potrzeby ich rozwijać. Oczywiście w urządzeniu dostępny jest też tryb ręczny (czas + temperatura).

Natomiast to, że rezultaty są zawsze przepyszne i chrupiące (mimo minimalnej ilości tłuszczu lub w ogóle bez niego) po zakończeniu gotowania przez urządzenie, ma swoje źródło w użytej technologii Hot Air. Polega ona na wykorzystaniu górnego elementu grzejnego i zoptymalizowanego przepływu gorącego powietrza w misie. W porównaniu z klasyczną frytkownicą ta wersja smaży przy użyciu o aż 99 proc. mniejszej ilości tłuszczu. W tej wielofunkcyjnej frytkownicy beztłuszczowej wprowadzono jeszcze jedno udogodnienie w postaci trybu synchronizacji. Wszystko po to, aby jej użytkownicy/użytkowniczki mogli nią przygotować dwa różne składniki jednocześnie. Zaawansowana technologia zagwarantuje, że dania zaplanowane przez domowników na ucztę będą gotowe do serwowania dokładnie wtedy, kiedy sobie tego zażyczą.

Rozdzielenie różnorodnych składników tak, aby można było je przygotować jednocześnie, oszczędzając czas, umożliwia rozwiązanie pod nazwą Flexcook. Ma ono postać wyjmowanego separatora, który dzieli misę na dwie równe części o pojemności 3,25 l. Dzięki niemu można dostosować przestrzeń urządzenia do swoich aktualnych potrzeb np. smażyć porcję frytek w jednej połówce, a w drugiej grillować kawałek mięsa. Warto dodać, że funkcja grillowania w Easy Fry & Grill XXL przebiega w bezdymny sposób. W zestawie z urządzeniem 2w1 oprócz separatora Flexcook znalazła się także kratka do grillowania z aluminiowego odlewu z nieprzywierającą powłoką. Po jej włożeniu do misy tłuszcz z potrawy z łatwością ścieka w dół. Tak zaprojektowany ruszt zapewnia doskonałe efekty grillowania bez uciążliwego dymu.

Dla tych, którzy uważają, że gwarancja idealnego smaku i chrupiących potraw musi mieć jak najszerszy wymiar, czeka aplikacja przygotowana przez producenta Easy Fry & Grill XXL. Oferuje ona dostęp do cyfrowej książki z setkami przepisów na domowe potrawy, od klasycznych do tych bardziej orientalnych. Część z tych inspiracji kulinarnych będzie można przygotować właśnie w opisanej frytkownicy beztłuszczowej.