Popek, który współpracuje z federacją walk na gołe pięści Gromda, podzielił się z "mordeczkami" kilkoma życiowymi radami. Jak sam przyznał w wideo opublikowanym na YouTube, nie jest żadnym "k*rwa" Einsteinem.

Popek dzieli się z fanami na YouTube życiowymi radami. Fot. TOMASZ RADZIK / AGENCJA SE / East News

Popek podzielił się z fanami "złotymi" radami (WIDEO)

– Może dla niektórych jestem ćpunek i degeneratem, ale prawda jest taka, że dużo w swoim życiu zrobiłem, przeżyłem i zarobiłem – zaczął swoją przemowę Paweł Mikołajuw, którego internauci znają pod pseudonimem Popek. Patoinfluencer wrzucił na swój profil na YouTube nagranie zatytułowane "Last Minute", w którym podzielił się z odbiorcami życiowymi radami.

– Nikt mi nie dał nic za darmo, dlatego wiem coś o życiu i wiem, jak przeżyć na tej dzikiej, poj*banej planecie. Może nie skończyłem Harvardu i nie jestem żadnym k*rwa Einsteinem, ale jestem zarobiony i twardo stąpam po ziemi – mówił Popek.

Celebryta powiedział "mordeczkom", żeby właściwie dobierali sobie "ziomków". Nieraz jakiś fałszywiec będzie was chciał przerysować na hajs. (...) Uważajcie na ludzkie miny i doceniajcie ludzi, którzy są z wami od zawsze, gdy jest źle. Każdy z nas rozpie*dala hajs na jakieś bzdury. Tak jest i tak będzie, ale nie wiń się za to mordo – dodał.

"Popuś, zmień menadżera i reaktywuj karierę, bo miałeś od zawsze potencjał"; "Motywacja to podstawa"; "Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie"; "Popek, zawsze byłeś i jesteś gość" – komentują wideo fani.

Kim jest Popek?

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, Popek z "Gangu Albanii" jest jednym z bardziej popularnych polskich raperów. Jego konto na Instagramie obserwuje ponad 885 tysięcy internautów. Jednak użytkowników zaskoczył jeden fakt. Jak się okazało, celebryta otrzymał na początku obecnego roku shadowban na portalu społecznościowym. To ukryta blokada często stosowana w social mediach za łamanie regulaminu. Profil rapera istnieje, jednak nie można go znaleźć w wyszukiwarce. Popek relacjonował w mediach społecznościowych m.in. swój pobyt w Kolumbii. Celebryta dodał szokujące wideo, na którym pokazał swoją wizytę na grobie Pablo Escobara, kolumbijskiego "barona narkotykowego".

Wokół Popka zrobiło sie też głośno za sprawą afery dotyczącego jego nagiego nagrania, które wyciekło do sieci. Patoinfluencer skomentował zamieszanie, obracając niezręczną sytuację w żart.

Z Wikipedii możemy dowiedzieć się, że Popek jest nie tylko celebrytą, ale i raperem, wokalistą, aktorem oraz zawodnikiem MMA wagi ciężkiej. Telewidzowie mogli zobaczyć, jak tańczy z Janją Leser w ósmej edycji polsatowskiego show "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Co ciekawe, para zajęła trzecie miejsce na podium.

