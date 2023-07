Taylor Swift aż z TRZEMA koncertami w Warszawie. Ogłoszono jej support, internauci wkurzeni

Trasa Taylor Swift budzi tak ogromne emocje, a zainteresowanych jest taki ogrom, że amerykańska gwiazda ogłosiła nowe koncerty. W tym dodatkowy w Warszawie, co oznacza, że za rok Swift zaśpiewa na PGE Narodowym... aż trzy razy. Ogłoszono również, kto będzie towarzyszył Taylor podczas The Eras Tour w Europie, ale podanie tej informacji dopiero po rejestracji oburzyło wiele fanek i fanów.

Taylor Swift ogłosiła nowe koncerty Fot. Casey Flanigan/imageSPACE/Associated Press/East News

Taylor Swift jest obecnie w trasie koncertowej The Eras Tour w Stanach Zjednoczonych. To jej szóste tournée w karierze, które robi wyjątkowo dużo szumu wśród swifties, czyli fanów amerykańskiej gwiazdy.

Swift śpiewa bowiem piosenki (aż 44!) ze wszystkich swoich dziesięciu albumów, jej koncerty trwają trzy godziny, a piosenkarka zaskakuje stylizacjami i aranżacjami. Nic dziwnego, że występy Taylor Swift w USA są wychwalane zarówno przez widzów, jak i krytyków.

W czerwcu Swift ogłosiła dalszą część The Eras Tour – tym razem światową. Artystka skończy występy w USA na początku sierpnia, a w tym roku odwiedzi jeszcze Meksyk, Argentynę i Brazylię. Z kolei w przyszłym zawita do Japonii, Australii, Singapuru i Europy. Trasa zakończy się 17 sierpnia 2024 roku na Wembley w Londynie.

Taylor Swift w Warszawie da aż trzy koncerty

W światowej części trasy znalazł się także koncert Taylor Swift w Polsce. 33-letnia gwiazda pierwotnie miała wystąpić 2 sierpnia 2024 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Wprowadzono jednak obowiązkową rejestrację, co wykazało, że chętnych na warszawski występ jest ponad... 60 tysięcy ludzi. Ze względu na olbrzymie zainteresowanie ogłoszono więc kolejny występ: 3 sierpnia. To nie wszystko, bo w środę podano datę zupełnie koncertu Taylor Swift w Warszawie: 1 sierpnia 2024 roku. W rezultacie wokalistka da w Polsce aż trzy koncerty.

I nie tylko w stolicy. Swift ogłosiła również nowe daty w Paryżu (cztery koncerty), Sztokholmie (trzy), Lizbonie (dwa), Lyonie (dwa), Edynburgu (trzy), Liverpoolu (trzy), Londynie (sześć – w czerwcu i lipcu), Dublinie (trzy), Amsterdamie (trzy), Mediolanie (dwa), Gelsenkirchen (trzy) i Wiedniu (trzy). Łącznie Taylor Swift da w Europie w 2024 roku aż 48 występów.

Paramore supportem Taylor Swift. W sieci krytyka

Wyjawiono również, że supportem Taylor Swift podczas The Eras Tour w Europie będzie amerykański zespół rockowy Paramore. Grupa wystąpi przed Swift podczas każdego europejskiego koncertu.

Problem w tym, że informację tę podano dopiero po rejestracji, która była możliwa do 23 czerwca. To wkurzyło fanki i fanów Paramore, którzy chcieli zobaczyć koncert swoich idoli, zwłaszcza, że to ich jedyne występy w Europie w najbliższym czasie, a Paramore ostatnio występowało w Polsce 11 lat temu. W internecie nie brakuje więc ostrej krytyki.

"Ogłosiliście taki support po zakończeniu rejestracji, poważnie?!", "Wznówcie rejestrację, błagam!", "Najgorsza możliwa opcja dla fanów Paramore", "Ja się nie zarejestrowałem, przegapiłem to okienko rejestracji, a chciałbym Paramore zobaczyć", "Zróbcie solowy koncert Paramore" – piszą internauci na stronach polskiego organizatora Alter Art i Koncerty w Polsce na Facebooku.

Kiedy rusza sprzedaż biletów na koncerty Taylor Swift w Warszawie? To będzie prawdziwa bitwa

5 lipca do wszystkich, którzy pomyślnie przeszli weryfikację, wysłano maile potwierdzające. Sprzedaż biletów na koncerty Taylor Swift w Warszawie rusza 12 lipca o godzinie 12 i, jak podkreśla organizator, będzie trwać w miarę dostępności miejsc. Cen na PGE Narodowym jak na razie nie podano, ale mogą być zawrotne.

"Dzień przed rozpoczęciem sprzedaży otrzymasz wiadomość e-mail ze specjalnym linkiem i unikalnym kodem do sprzedaży, których nie wolno nikomu udostępniać. Przypominamy, że link i kod nie gwarantują zakupu biletów, dają Ci tylko dostęp do ich sprzedaży. Bilety będą dostępne w sprzedaży na podstawie kolejności wejść na stronę i w miarę dostępności miejsc" – brzmi treść maila dla zweryfikowanych osób.

Fanki i fani już szykują się na prawdziwą bitwę, a bilety mogą wyprzedać się nawet w kilkanaście minut. Koncert Swift, obecnie światowej megagwiazdy, będzie bez wątpienia polskim wydarzeniem muzycznym 2024 roku. O tym, dlaczego trasa The Eras Tour budzi tak wielkie emocje, pisała w naTemat Zuzanna Tomaszewicz.

Czytaj także: https://natemat.pl/494318,koncert-taylor-swift-w-warszawie-dlaczego-to-bedzie-wydarzenie-2024-roku