Samochód wjechał w szkołę podstawową w Wimbledonie. Są doniesienia o rannych

Samochód wjechał w szkołę podstawową w dzielnicy Wimbledon w południowo-zachodnim Londynie. Brytyjska policja informuje o rannych.

W Wimbledonie samochód wjechał w szkołę podstawową (zdjęcia poglądowe) Fot. WENN.com/agefotostock/East News

Samochód wjechał w szkołę w WImbledonie

Jak przekazała stacji Sky News londyńska policja, jej funkcjonariusze udali się na miejsce "poważnej kolizji" na Camp Road, w której wyniku kilka osób zostało rannych. Na miejsce wysłano również dwa wozy strażackie oraz lotniczą karetkę pogotowia.

Pierwsze doniesienia o incydencie londyńskie służby otrzymały tuż przed godz. 10:00 czasu lokalnego (godz. 11:00 czasu polskiego). – O godz. 9:54 rano otrzymaliśmy doniesienia, że samochód zderzył się z budynkiem szkoły. Kilka osób jest opatrywanych na miejscu. Będziemy udostępniać dalsze informacje, kiedy tylko będzie to możliwe – poinformowała londyńska policja.

Lokalny poseł Stephen Hammond przekazał, że wypadek miał miejsce w szkole podstawowej Study Preparatory School, do której uczęszczają dziewczęta w wieku od 4 do 11 lat. "Ogłoszono poważny incydent, na miejscu są wszystkie służby ratunkowe. Moje myśli i modlitwy są ze wszystkimi w The Study" – napisał.

Po godz. 12:30 czasu polskiego policja przekazała, że incydent w Wimbledonie nie jest traktowany jako związany z terroryzmem. "Trwa dochodzenie, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tego, co się wydarzyło" – przekazano w komunikacie opublikowanym na Twitterze.

Szkoła, w której doszło do wypadku, położona jest około jednej mili (1,6 km) od All England Club, w którym rozgrywany jest obecnie wielkoszlemowy turniej tenisowy w Wimbledonie.