Duży sukces rodzimego kina! Polski film "Rój" znalazł się w konkursie głównym amerykańskiego festiwalu Cinequest, na którym w ubiegłych latach prezentowana była m.in. "Ida" Pawła Pawlikowskiego. W międzynarodowej dystrybucji thrillera z Romą Gąsiorowską i Erykiem Lubosem pomoże... sztuczna inteligencja.

Film "Rój" z Erykiem Lubosem znalazł się w konkursie głównym festiwalu w San Jose Fot. Kadr z filmu "Rój" / materiały prasowe

Już 15 sierpnia rozpocznie się 33. edycja festiwalu Cinequest Film & Creativity Festival w San Jose w USA. Ten uznany przez czytelników "USA Today" za najlepszy w Stanach Zjednoczonych festiwal filmowy odbywa się w Dolinie Krzemowej w Kalifornii i jest świętem dla fanów dobrego kina.

"Ideą przyświecającą festiwalowi Cinequest jest łączenie świata technologii, ducha innowacji oraz sztuki filmowej. Spotykają się tam przedstawiciele nauki, przedsiębiorcy, innowatorzy i twórcy, co sprzyja wymianie doświadczeń, inspiruje i wyzwala kreatywność oraz pozwala poznać nowe technologie. To zbliżenie światów, wydawałoby się tak odległych, wnosi nową jakość do branży filmowej" – czytamy w informacji prasowej.

W tym roku uwagę organizatorów Cinequest zwrócił polski film "Rój", który został zaproszony na tę imprezę w ramach oficjalnej selekcji festiwalowej i będzie prezentowany pod angielskim tytułem "Swarm".

Polski film "Rój" na amerykańskim festiwalu Cinequest. Będzie walczył o nagrody w konkursie głównym

Na festiwal Cinequest 2023 zgłoszono aż 4000 filmów z całego świata, a tylko 87 produkcji fabularnych zostanie pokazane festiwalowej publiczności i będzie walczyć o jej uznanie oraz nagrody przyznawane przez jury. Wśród nich będzie właśnie polski thriller w reżyserii Bartka Bali z Romą Gąsiorowską i Erykiem Lubosem.

"W filmie 'Rój' doceniam siłę jego narracji. Porusza bardzo ważne tematy i jednocześnie pozostaje bardzo osobisty – to poetycki film. Podoba mi się głębia i wielowymiarowa budowa postaci, co sprawia, że możesz w nich dostrzec cząstkę siebie, swoich emocji, potrzeb i pragnień. Ta siła postaci w połączeniu z pięknym obrazem sprawia, że nie możesz oderwać się od ekranu i koniecznie chcesz zobaczyć, co jest za zakrętem – mówił Michael Rabehl, dyrektor programowy festiwalu Cinequest w rozmowie z Anną Wendzikowską.

– Udział filmu "Rój" w konkursie głównym na tak uznanym festiwalu to wyjątkowe wyróżnienie dla twórców. Cieszymy się, że film ten dołącza do grona wspartych przez nas w ostatnim czasie polskich tytułów, takich jak "Chleb i sól" Damiana Kocura i "Lombard" Łukasza Kowalskiego świadczących o niezaprzeczalnym sukcesie polskiej kinematografii – powiedziała z kolei Ewa Sadkowska, Dyrektor Instytucji Filmowej Silesia Film w Katowicach.

Przypomnijmy, że na festiwalu Cinequest w San Jose gościły już polskie produkcje, m.in. "Gry wojenne" Dariusza Jabłońskiego czy "Ida" Pawła Pawlikowskiego, która w kolejnym roku została nagrodzona Oscarem.

Międzynarodowa premiera filmu "Rój" z Gąsiorowską i Lubosem odbędzie się w Kalifornii

Dwa pokazy konkursowe filmu "Rój" zaplanowano na 27 i 30 sierpnia w ShowPlace ICON Theatre in Mountain View. Pokaz na festiwalu będzie równocześnie premierą filmu "Rój" w Stanach Zjednoczonych.

– Bardzo się cieszę, że „RÓJ” będzie miał swoją międzynarodową premierę w konkursie na festiwalu Cinequest. Najbardziej cieszy mnie fakt, że praca tak wielu ludzi tworzących ten projekt została zauważona i doceniona! – skomentował reżyser Bartek Bala.

W międzynarodowej dystrybucji filmu ma pomóc... sztuczna inteligencja. "Podczas festiwalu odbędzie się pokaz specjalny angielskiej wersji językowej, do której dubbing został wygenerowany przy pomocy wiodących światowych rozwiązań w zakresie algorytmów AI (sztuczna inteligencja). To innowacyjne rozwiązanie idealnie wpisuje się w kontekst festiwalu odbywającego się w sercu Doliny Krzemowej, będącej kolebką wiodących firm z sektora nowych technologii" – czytamy w notce prasowej.

– Producent czy dystrybutor stojący przed koniecznością tłumaczenia filmu na język obcy ma do wyboru jedno z kilku rozwiązań: napisy, lektora lub tradycyjny dubbing. Każde z nich ma swoje wady. Z perspektywy widza najlepszy jest dobry dubbing – jednak o taki trudno! Zastosowanie w dubbingu sztucznej inteligencji to prawdziwa rewolucja. Jesteśmy dumni, że możemy nie tylko pokazać świetny film, ale też reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej dzięki tej innowacji. Planujemy wiele wersji językowych filmu. Obecnie kończymy pracę nad angielską i hiszpańską – mówi Łukasz Siódmok, producent filmu.

O czym jest polski film "Rój"?

"Rój" to wciągający thriller psychologiczny z Romą Gąsiorowską i Erykiem Lubosem, Adamem Wojciechowskim i Antoniną Litwiniak. Film opisywany jest jako "odważna, mocna i wciągająca historia, poruszająca ważne tematy egzystencjalne i problemy dzisiejszego świata".

"Rój" opowiada historię rodziny, która w walce o wolność i niezależność zmienia swoje dotychczasowe życie i zamieszkuje na odizolowanej od rzeczywistości wyspie. Rodzice i dwójka ich dorastających dzieci żyją w zgodzie z naturą, ideą samowystarczalności, minimalizmu, ekologii, a dzięki rytuałom tworzą namiastkę wspólnoty.

W tym układzie to ojciec jest głową rodziny i decyduje o jej losie, uczy przetrwania, wpaja ideę absolutnej wolności, dającą poczucie szczęścia, jakie niesie życie z dala od cywilizacji. Podział ról i zasady wydają się proste, jednak szybko pojawiają się rywalizacja i bunt. Piętrzące się rodzinne problemy i napięcia zaczynają zakłócać dotychczasowy spokój i relacje, zmieniając układ sił w rodzinie.

Sytuację pogarsza kolejna zima, która może być wyjątkowo trudna, a zapasy jedzenia i wody mogą się okazać niewystarczające. W głowach członków rodziny rodzi się strach, zostają oni postawieni przed coraz trudniejszymi wyborami.

Jak liczą twórcy, polski film "Rój" – pierwszy polski film finansowany metodą crowdinvestingu, który powstał dzięki trzystu indywidualnym inwestorom – "skłoni publiczność do refleksji nad istotą pojęcia wolności i wyborami, które podejmujemy, próbując ją osiągnąć".