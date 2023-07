Kultowa marka świętuje. Ta receptura pozostaje tajemnicą od 160 lat

To więcej niż wermut: to historia dwóch wizjonerów - tak zaczyna się opowieść o początkach legendarnej marki MARTINI. Kultowe aperitivo stworzone przez Alessandro Martiniego i Luigiego Rosso jest serwowane niezmiennie od 160 lat. Obchody jubileuszu rozpoczął event w Mediolanie, na którym nie zabrakło gwiazd światowego formatu.

fot. Mieszko Piętka/AKPA

Historia marki rozpoczyna się we włoskim Pessione – miasteczku znajdującym się niemal na przedmieściach Turynu. To właśnie Pessione jest dzisiaj uważane za nieoficjalną stolicę nie tylko MARTINI, ale wermutu w ogóle. Niemniej jednak to właśnie receptura autorstwa Rosso, rozpropagowana później przez Martiniego, podbiła rynek i na długie lata praktycznie zdominowała tę kategorię.

Globalny sukces lokalnej marki nie był przypadkowy. MARTINI miało dokładnie to, czego brakowało konkurencji: pomysł na siebie. Począwszy od tajemniczej receptury - kombinacji włoskich ziół i przypraw, która nie została ujawniona do dziś, przez proste, ale charakterystyczne logo, na spektakularnych kampaniach reklamowych skończywszy.

Te ostatnie wcale nie są dziełem współczesnym. Bo choć na przestrzeni ostatnich lat ambasadorami maki bywały gwiazdy formatu George’a Clooney’a czy Charlize Theron, to do zapadających w pamięć działań należą również serie plakatów, datowanych na pierwsze dekady XX wieku, z których uśmiechały się modelki w eleganckich, wytwornych kreacjach.

MARTINI od początku było więc kojarzone z blichtrem. Od czerwonych dywanów nie stroniło również w drugiej połowie ubiegłego stulecia, kiedy na całym świecie zaczęły otwierać się bary opatrzone charakterystycznym szyldem.

Pierwsze MARTINI Terrazza powstało w 1958 roku w Mediolanie. Nie trzeba było długo czekać, aby lokal wyraźnie zapisał się na kulturalno-gastronomicznej mapie tej europejskiej metropolii. To właśnie do MARTINI Terazza wpadały na wieczornego drinka gwiazdy świata filmu i mody.

Nic więc dziwnego, że to właśnie w tej kultowej lokalizacji, 5. lipca rozpoczęły się obchody 160-lecia marki. Goście zgromadzeni na tarasie wieżowca w sercu Mediolanu mieli okazję przygotować swoje własne drinki – oczywiście pod okiem barmańskich mistrzów.

Wieczorem impreza przeniosła się do pop-upu marki, zlokalizowanego w DAZI Milano, słynnym mediolańskim barze z widokiem na Piazza del Sempione. Na czerwonym dywanie pojawiła się aktorka Dakota Johnson, Lucien Laviscount znany z serialu “Emily in Paris”, stylista Harry’ego Stylesa - Harry Lambert i Chiara Ferragni, jedna z najsłynniejszych na świecie blogerek.

Razem z międzynarodowymi gwiazdami w DAZI bawili się również polscy goście: aktorka Wiktoria Gąsiewska, modelka Anna Markowska, projektant Dawid Woliński oraz Jakob Kosel i Rafał Jonkisz.

– Ten rok będzie rokiem MARTINI! Zaczynamy świętować rocznicę globalnie, korzystając z wyrazistej i emocjonującej kampanii "160 Years of Great Taste", dzięki której zaprosimy wszystkich do świata naszej marki. Chcemy przypomnieć o legendarnym włoskim dziedzictwie MARTINI, a jednocześnie sprawić, by konsumenci z niecierpliwością oczekiwali tego, co przyniesie przyszłość marki – powiedziała Victoria Morris, wiceprezes MARTINI, rozpoczynając inaugurację jubileuszu.

Artykuł promocyjny.