Nadchodzi wyczekiwania adaptacja bestsellerowego gejowskiego romansu "Red, White & Royal Blue" autorstwa Casey McQuiston. Film debiutującego w tej roli reżysera Matthewa Lópeza już niebawem pojawi się na Prime Video.

Zbliża się ekranizacja "Red, White and Royal Blue", która zadebiutuje na Prime Video. Fot. materiały prasowe

Ekranizacja "Red, White & Royal Blue" od Prime Video

"Red, White & Royal Blue" to światowy bestseller autorstwa Casey McQuiston. Na rynku zagranicznym ukazała się w 2019 roku, natomiast w Polsce w przekładzie Emilii Skowrońskiej i Agi Zano w 2020 roku nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka.

"(...)Ellen Claremont zaczyna walkę o reelekcję, a romans między jej synem a brytyjskim księciem może okazać się tym, co zniszczy całą jej kampanię. Czy Alex i Henry znajdą w sobie odwagę i siłę, by powiedzieć głośno, co do siebie czują? I jeśli to zrobią, to czy poradzą sobie z konsekwencjami tej decyzji?" – czytamy w oficjalnym opisie wydawcy.

Już od jakiegoś czasu (a dokładniej od czerwca 2022 roku) wiadomo, że ekranizację powieści szykuje Prime Video. W sieci właśnie pokazano zwiastun filmu w reżyserii debiutanta Matthewa Lópeza.

W rolach głównych w filmie zobaczymy Taylora Zakharego Pereza ("The Kissing Booth") oraz Nicholasa Galitzine'a ("Purpurowe serca"). W pozostałych wystąpią: Uma Thurman, Sarah Shahi, Ellie Bamber, Rachel Hilson, Malcolm Atobrah, Clifton Collins Jr. oraz Stephen Fry.

Ekranizacja bestsellerowej powieści zadebiutuje na Prime Video już 12 sierpnia.

Adaptacja "Siedmiu mężów Evelyn Hugo"

Przypomnijmy, że niedawno ogłoszono, że Netflix nakręci adaptację innej głośnej powieści, a mianowicie "Siedmiu mężów Evelyn Hugo" Taylor Jenkins Reid. Bestsellerowa powieść przez 120 tygodni utrzymywała się na liście "New York Timesa" oraz tak jak "Red, White & Royal Blue" była hitem TikToka.

Książka zdobyła popularność na całym świecie i ma rzeszę oddanych fanek i fanów, którzy od dawna już czekają na ekranizację. Za kamerą projektu obsadzono Leslye Headland, która wcześniej zrobiła dla serwisu popularny serial "Russian Doll" z Natasha Lyonne w roli głównej.

Headland znana jest również z komedii romantycznych, jak "Wieczór panieński" czy "Sypiając z innymi". Scenariusz napisała Liz Tigelaar ("Małe wielkie historie", "Małe ogniska"), a stanowiska producentów objęli Liza Chasin i Brad Mendelsohn.

Powieść Reid opowiada o dziennikarce, której udaje się załatwić wywiad z tajemniczą hollywoodzką gwiazdą Evelyn Hugo. Warunek jest jeden: nie może on zostać opublikowany przed jej śmiercią.

Taylor Jenkins Reid jest obecnie jedną z najpopularniejszych pisarek powieści obyczajowych. Jej inne popularne tytuły to: "Na zawsze, ale z przerwą", "Daisy Jones & The Six" oraz "Malibu płonie".