Okazja w CANAL+ online. Obejrzyj za darmo pierwszy sezon "Belfra" i pierwsze odcinki innych seriali

Nie płacisz, nie oglądasz. To zasada, z którą kojarzą się platformy streamingowe. Nie zawsze ona jednak obowiązuje. Niekiedy serwisy z filmami i serialami otwierają okno na bezpłatnie dostępny kontent. To właśnie na wakacje 2023 r. uczynił CANAL+ online. Widzowie mogą zobaczyć bez opłat i bez zakładania konta cały pierwszy sezon kultowego "Belfra", a także pierwsze odcinki uznanych seriali oryginalnych.

Pierwsze kryminalne śledztwo najpopularniejszego polskiego nauczyciela? A może radykalna przemiana zrozpaczonego ojca szukającego ukochanej córki, która zaginęła? Albo pokręcone historie miłosne singli pragnących znaleźć swoją drugą połówkę w sieci? Prezentujemy listę seriali dramatycznych, komediowych i thrillerowych, jakie można za darmo oglądać w całości lub częściowo w serwisie CANAL+ online.

"Belfer" [1. sezon]

Pierwszy polski serial premium, który zachwycił miłośników kryminałów. W oczekiwaniu na trzeci sezon zaplanowany po wakacjach CANAL+ online udostępnia bezpłatnie cały 1. sezon kultowego tytułu. Poznajcie początki nauczyciela Pawła Zawadzkiego (Maciej Stuhr) w roli domorosłego detektywa, który rozpoczyna własne śledztwo w sprawie śmierci młodej dziewczyny w Dobrowicach, gdzie panuje zmowa milczenia.

"Emigracja" [1. odcinek]

Serial komediowy z humorystycznym, delikatnie mówiąc, spojrzeniem na temat emigracji Polaków. Śledźcie szalone przygody Malcolma (Tomasz Włosok) i Stomila (Michał Balicki) w Wielkiej Brytanii. Dwóch ziomali zostaje zmuszonych do zarobkowego wyjazdu z niewielkiego miasteczka w centralnej Polsce do będącego kulturowym tyglem Londynu. W wielkiej metropolii czeka ich spotkanie z całą galerią osobliwości.

"Kruk. Szepty słychać po zmroku" [1. odcinek]

Kolejna oryginalna perełka kryminalna w bibliotece CANAL+ online. Weźcie udział w prowadzonym na Podlasiu bardzo niebezpiecznym dochodzeniu, śledząc poczynania Adama Kruka (Michał Żurawski), targanego wewnętrznymi demonami komisarza policji. Jak wiele jest w stanie poświęcić walczący z własną przeszłością gliniarz, aby rozwiązać sprawę porwania nastoletniego chłopca z Białegostoku?

"Klangor" [1. odcinek]

Dramat rodzinny utrzymany w klimatach wzorowanych na skandynawskich kryminałach. Stańcie się świadkami drastycznej przemiany Rafała Wejmana (Arkadiusz Jakubik). Oto spokojny psycholog więzienny wkracza na mroczną ścieżkę, gdy spada na niego wiadomość o nagłym zaginięciu ukochanej córki. Podczas desperackich poszukiwań dziecka mężczyzna zaczyna łamać zasady, którymi dotąd kierował się w życiu.

"Król" [1. odcinek]

Głośny serial kryminalny na podstawie bestsellerowej powieści Szczepana Twardocha. Zobaczcie drogę do władzy, jaką pokonuje żydowski gangster-bokser Jakub Szapiro (Michał Żurawski) w Warszawie w realiach międzywojennej Polski. Pewnego dnia ambitny mężczyzna należący do budzącej posłuch stołecznej mafii zostaje wciągnięty w polityczny spisek i przestępcze porachunki, które mogą przesądzić o losach państwa.

"Żmijowisko" [1. odcinek]

Kolejny serial kryminalny oparty na bestsellerowej powieści, adaptacja książki Wojciecha Chmielarza. Wczujcie się w dramat rodziny, która musi stawić czoło próbie przekraczającej ludzkie wyobrażenia. Pewnego wieczoru w letnisku "Żmijowisko", podczas zakrapianej alkoholem zabawy, znika 15-letnia Ada, córka Arka (Paweł Domagała) i Kamili (Agnieszka Żulewska). Co odkryje rok później próbujący ją odszukać ojciec?

"Powrót" [1. odcinek]

Czarna komedia o... zmartwychwstaniu! Kibicujcie 40-latkowi, któremu śmierć przemeblowała życie, dając jednocześnie drugą szansę na przeżycie kolejnego w znacznie barwniejszy sposób. Kilka dni po swoim pogrzebie Jan Starostecki (Bartłomiej Topa) budzi się w trumnie. Kiedy wskrzeszony mężczyzna odkrywa, że niewiele osób rozpacza po jego odejściu, postanawia z pomocą przyjaciela zawalczyć o lepszą egzystencję.

"Planeta Singli. Osiem historii" [1. odcinek]

Cykl ośmiu historii miłosnych. Spójrzcie krzywym okiem na popularne dzisiaj zjawisko internetowego randkowania. Bohaterów opowieści, które stanowią zamkniętą całość, różni wiek, pochodzenie, a także motywacja do poszukiwań ukochanej osoby. W głównych rolach plejada gwiazd: Izabela Kuna, Bartłomiej Topa, Rafał Królikowski, Mateusz Damięcki, Zofia Wichłacz, Masza Wągrocka i Antoni Królikowski.

"Minuta ciszy" [1. odcinek]

Serial dramatyczny, który podejmuje egzystencjalną tematykę, przyglądając się kulisom branży funeralnej. Zobaczcie, co dzieje się po przekroczeniu granicy śmierci w sensie doczesnym i przyziemnym. Po utracie najbliższego przyjaciela emerytowany listonosz Mieczysław Zawada (Robert Więckiewicz) otwiera zakład pogrzebowy w prowincjonalnym miasteczku, wchodząc w konflikt z miejscową elitą.

CANAL+ online

Darmowy kontent na CANAL+online ma być zachętą dla miłośników seriali do otwarcia sobie pełnego dostępu do serwisu. Tym bardziej że na platformie zadebiutował już cały sezon "Sortowni" z Andrzejem Chyrą jako "jedynym sprawiedliwym" na warszawskim SORze. Najnowsza produkcja CANAL+ Polska w kooperacji z Telewizją Polsat to jedna z niewielu polskich propozycji serialowych w nurcie thrillera medycznego.

Historia zmagającego się z demonami przeszłości lekarza, Jacka, osadzona jest w realnych wnętrzach jednego z warszawskich szpitali. Zło, które na własną rękę stara się zwalczać medyk, również wydaje się nieznośnie realne. Jacek jest przekonany, że wie, kto ma prawo żyć, a kto musi umrzeć. Tylko czy zawsze będzie miał rację?

CANAL+ online to tysiące seriali i filmów na życzenie oraz informacje i sport na żywo. Dzięki specjalnemu programowi poleceń PODAJ DALEJ, można otrzymać tańszy dostęp do serwisu streamingowego. Wystarczy polecić serwis swoim znajomym, wykorzystując indywidualny kod polecający. Za jedno polecenie można otrzymać aż 15 zł rabatu na subskrypcję w kolejnym miesiącu, a osoba, której polecono serwis, od razu zapłaci o 15 zł mniej za pierwszy miesiąc korzystania z CANAL+ online.

Za dostęp do oferty serwisu można płacić wygodnie w miesięcznym modelu subskrypcyjnym i bez długoterminowej umowy, korzystać na wielu urządzeniach i odtwarzać treści w trzech streamach jednocześnie. Z CANAL+ online można obecnie korzystać przez przeglądarkę internetową, aplikację mobilną na iOS i Android, dekoder CANAL+ BOX 4K, aplikację w telewizorze z systemem Android TV, Samsung Smart TV i LG WebOS oraz przystawki Android TV i Apple TV.