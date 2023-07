Prawdziwa gratka dla fanów Tima Burtona. W sieci właśnie pojawiły się kolejne zdjęcia z planu "Soku z żuka 2"! Zobaczcie, jak prezentują się na nich Jenna Ortega oraz Winona Ryder.

Jenna Ortega i Winona Ryder na pierwszych zdjęciach z planu filmu "Sok z żuka". Fot. Gregory Pace/Shutterstock/ Matt Baron/ Shutterstock

Jenna Ortega i Winona Ryder na zdjęciach z planu "Soku z żuka 2"

Na początku maja oficjalnie potwierdzono, że Tim Burton kręci "Sok z żuka 2". Spekulacje na ten temat trwały od lat. W 2015 roku Warner Bros. dało nawet reżyserowi zielone światło na zrealizowanie sequelu filmu z 1988 roku, jednak już rok później reżyser poinformował, że produkcja została wstrzymana.

Od tamtej pory co jakiś czas pojawiały się spekulacje dotyczące kontynuacji kultowego filmu Burtona. W 2021 roku Daniel Ritchman, influencer znany z dobrych źródeł przecieków, informował, że Warner Bros. myśli nie o jednym, ale dwóch sequalach "Soku z żuka".

Poinformowano wtedy, że w sequelu kultowej produkcji zobaczymy Michaela Keatona, Winonę Ryder i Catherine O’Harę, czyli część obsady z filmu z 1988 roku. Przekazano także, że w jednej z głównych ról pojawi się Jenna Ortega, czyli "Wednesday" z serialu tego samego reżysera.

Już jakiś czas temu furorę w sieci zrobiło zdjęcie Ryder w roli dorosłej Lydii Deetz. Chociaż jej bohaterka nie jest już nastolatką, na fotce można było zauważyć, że wciąż ma swoją charakterystyczną fryzurę.

Na najnowszych zdjęciach z planu znów widać Ryder, ale nie tylko. Tym razem fotografom udało się też uchwycić Ortegę, która jest na nich w sukni ślubnej z welonem. Na chwilę obecną nie wiadomo, w kogo wcieli się młoda aktorka.

Tim Burton z Moniką Belluci

W ostatnim czasie o Burtonie było głośno nie za sprawą jego nowego projektu, ale związku z Moniką Belluci. O ich relacji spekulowano od dawna, gdyż zostali parokrotnie przyłapani razem przez paparazzi.

Między innymi brytyjska gazeta "Daily Mail" opublikowała zdjęcia z walentynkowego spaceru pary w Santa Monica w Kalifornii. Paparazzi przyłapali Bellucci i Burtona na pocałunku. Jakiś czas później widziano, jak gwiazdy kina trzymają się za ręce w trakcie spaceru po ulicach Madrytu.

Pierwsze pogłoski o ich romansie pojawiły się w prasie w październiku minionego roku. Wtedy włoska aktorka wręczyła reżyserowi "Edwarda Nożycorękiego", "Jeźdźca bez głowy" i 4. odcinków serialu "Wednesday" (z Jenną Ortegą) nagrodę za całokształt twórczości na festiwalu Lumiere w Lyonie.

Pod koniec ubiegłego miesiąca włoska aktorka potwierdziła swój związek z reżyserem na łamach francuskiej edycji magazynu "ELLE".

"Co mogę powiedzieć… Przede wszystkim cieszę się, że poznałam tego mężczyznę. To jedna z tych relacji, które w życiu zdarzają się rzadko… Znam go, kocham go, a teraz poznam go jako reżysera. Zaczyna się kolejna przygoda" – powiedziała szczerze Belluci, która dołączyła do obsady "Soku z żuka 2". Aktorka dodała także, że go kocha i szanuje jako artystę.

Przypomnijmy, że wcześniej Tim Burton przez wiele lat był związany ze swoją muzą i aktorką Heleną Bonham Carter, która wystąpiła w aż siedmiu filmach wyreżyserowanych przez autora "Miasteczka Halloween". Z ich związku narodził się syn Billy Ray i córka Nell. Para rozeszła się pod koniec 2014 roku.

Belluci przez wiele lat była żoną francuskiego aktora Vincenta Cassela. Owocem ich związku jest córka Deva Cassel, która poszła w ślady mamy, która zaczynała jako modelka. Cassel i włoska aktora rozwiedli się w 2013 roku.