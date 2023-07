W weekend z nieba poleje się żar. Groźna będzie szczególnie jedna rzecz

W sobotę i niedzielę temperatury w Polsce mocno dadzą się nam wszystkim we znaki. IMGW wydało już alerty ostrzegające przed upałem, jednak w całym kraju problemem będzie jeszcze jedna rzecz.

Weekend będzie w Polsce upalny Fot. wxcharts.com

Prognoza pogody na weekend 8-9 lipca

Zgodnie z zapowiedziami, rozpoczynający się właśnie weekend przyniesie do Polski prawdziwie wakacyjną aurę. IMGW wydało alerty ostrzegające przed upałem w czterech zachodnich województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim i opolskim.

Prognozy synoptyków IMGW wskazują na to, że temperatura maksymalna wyniesie w sobotę od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 29 st. C w centrum kraju i 32 st. C na zachodzie. Nad morzem oczekiwać możemy od 19 st. C do 22 st. C.

W dzień zachmurzenie będzie małe, miejscami umiarkowane. Wiatr będzie na ogół słaby, zmienny, nad morzem i na wschodzie kraju okresami umiarkowany, z kierunków północnych. Noc będzie w większości bezchmurna, a temperatura minimalna od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na krańcach zachodnich.

Z kolei w niedzielę maksymalna temperatura wyniesie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do st. C w centrum kraju i 33 st. C na krańcach zachodnich, nad morzem od 22 st. C do 24 st. C. W dzień nad większością kraju będzie bezchmurnie. Mieszkańców Suwalszczyzny przejściowo czeka zachmurzenie duże i niewielka możliwość przelotnych opadów deszczu.

Wiatr będzie na ogół słaby, zmienny, na wschodzie kraju okresami umiarkowany, północno-wschodni. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na zachodzie kraju stopniowo wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na krańcach zachodnich.

Wysoki indeks UV w całym kraju

Nawet jeśli nie znajdziemy się w ten weekend w najgorętszej części kraju, powinniśmy pamiętać o używaniu kremów z filtrem i okularów przeciwsłonecznych. Prognozy IMGW wskazują bowiem na to, że w większości kraju zagrożenie stanowić będzie wysoki indeks UV – wynika to z małego zachmurzenia prognozowanego dla całej Polski.

W sobotę na terenie większości kraju wysokość indeksu UV wyniesie 7, zaś na północy – 6 w stosowanej skali. Oznacza to wysokie zagrożenie promieniowaniem UV. W tym wypadku zaleca się noszenie okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV oraz noszenie nakrycia głowy i przewiewnej odzieży chroniącej ciało przed promieniami słońca. Współczynnik SPF używanego kremu z filtrem powinien wynosić od 30 do 40 SPF.

Z kolei w niedzielę na południowych krańcach Polski wysokość indeksu UV sięgnie nawet poziomu 8, co oznacza bardzo wysokie zagrożenie. Oprócz powyższych środków ostrożności, zalecane jest też przebywanie w cieniu oraz stosowanie kremów ze współczynnikiem 40-50 SPF. Zaleca się też, aby dzieci i osoby starsze ograniczyły ekspozycję na słońce.