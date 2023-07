Alarm pod Wałbrzychem. Żmija wpełzła do domu i ukąsiła dziecko

Chwile grozy przeżyli mieszkańcy jednego z domów w miejscowości Boguszów-Gorce (woj. dolnośląskie). Na teren ich posesji zakradła się żmija, która niepostrzeżenie wpełzła do domu i ukąsiła znajdujące się tam dziecko. Interweniowała straż pożarna.

Straż pożarna musiała odłowić żmiję, która wpełzła do domu w Boguszowie Fot. Ochotnicza Straż Pożarna Boguszów

Dolny Śląsk. Żmija zakradła się do domu

W niedzielę 9 lipca po południu członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszowie-Gorcach zostali wezwani do jednego z domów jednorodzinnych przy ul. Górnej. Okazało się, że do środka budynku zdołała dostać się żmija.

Mieszkańcy domu musieli najeść się sporo strachu – gad, który jest jedynym jadowitym gatunkiem węża występującym w Polsce, zdołał ukąsić znajdujące się tam dziecko.

"Jak przekazali nam właściciele budynku, kilkanaście minut wcześniej gad ukąsił dziecko, które rodzice odwieźli we własnym zakresie na SOR" – relacjonują przedstawiciele OSP Boguszów.

Poszkodowany pojechał więc do szpitala, zaś strażacy przystąpili do akcji. Za pomocą specjalnego chwytaka odłowili węża i przetransportowali go do lasu. Tam żmija – która jest gatunkiem chronionym – została wypuszczona na wolność, z daleka od zabudowań.

"W okresie upałów żmije szukają chłodniejszego schronienia, a na swoje kryjówki często wybierają właśnie korytarze, przedsionki czy piwnice. Dlatego zalecamy szczególną ostrożność" – apelują strażacy.

