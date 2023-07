Przełom ws. poszerzenia NATO. Ważna decyzja w przeddzień szczytu

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zgodził się na przekazanie parlamentowi wniosku o przyjęcie Szwecji do NATO – poinformował sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg w przeddzień szczytu NATO w Wilnie.

Przełom ws. przyjęcia Szwecji do NATO Fot. PETRAS MALUKAS/AFP/East News

Jens Stoltenberg poinformował w poniedziałek późnym wieczorem, że na zorganizowanym przez niego spotkaniu prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana i premiera Szwecji Ulfa Kristerssona, Erdogan zgodził się przekazać parlamentowi wniosek o akcesję Szwecji do NATO i zagwarantować jego ratyfikację.

"To historyczny krok, który czyni całe NATO silniejszym i bezpieczniejszym" – podkreślił Stoltenberg na Twitterze. Przełomowa informacja została podana tuż przed rozpoczęciem dwudniowego szczytu NATO w Wilnie.

Bloomberga informuje, że na zmianę stanowiska Turcji wpłynęła m.in. zmiana polityki szwedzkiej względem zwolenników kurdyjskich separatystów, którzy działają na jej terytorium.

Szczyt NATO w Wilnie

Szczyt NATO odbędzie się w Wilnie 11-12 lipca. W związku z tym od piątku władze Litwy przywróciły na sześć dni kontrole na wewnętrznych granicach strefy Schengen. Do Europy w związku ze szczytem przybywa też Joe Biden. Jak informował kilka dni temu Biały Dom, prezydent USA Joe Biden uda się podczas tej podróży do Wielkiej Brytanii, na szczyt NATO na Litwie i do Finlandii.

W ubiegłym tygodniu Jens Stoltenberg przekazał, że na szczycie utworzona zostanie Rada NATO-Ukraina w celu bliższej współpracy z Kijowem. Szef NATO mówił o tym, że należy stworzyć wieloletni program wsparcia militarnego, aby zbliżyć do wojska NATO i Ukrainy.

– Jestem przekonany, że odnajdziemy wspólną drogę, aby wyjaśnić kwestię członkostwa (Ukrainy w NATO-red.). Nie podam szczegółów, zostaną one przedstawione na szczycie w Wilnie – podkreślił Stoltenberg. Na szczycie pojawi się też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Sojusz ma też w planach zwiększenie budżetu. – W 2023 zwiększamy, wedle szacunków, wydatki na obronność Sojuszu o 8,3 proc. To największy wzrost od lat i dziewiąty z rzędu rok, gdy te wydatki rosną – poinformował szef NATO.