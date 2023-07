Rafał Królikowski wspomina zmarłego brata. Podzielił się chwytającym za serce zdjęciem

Rafał Królikowski zazwyczaj unika dzielenia się swoim życiem prywatnym w mediach. Jakiś czas temu udzielił wywiadu, w którym nie zabrakło osobistych przemyśleń. Przyznał w nim, jak bardzo tęskni za swoim bratem Pawłem Królikowskim, który był dla niego wzorcem. Niedawno na swoim profilu na mediach społecznościowych opublikował poruszające zdjęcie.

Rafał Królikowski wspomina zmarłego brata. Chwytające za serce zdjęcie Fot. TRICOLORS/East News

Rafał Królikowski wspomina zmarłego brata. Chwytające za serce zdjęcie

Luty 2023 roku oznaczał trzecią rocznicę odejścia Pawła Królikowskiego. Znany aktor wraz ze swoim bratem, Rafałem Królikowskim, byli jednym z najbardziej cenionych rodzeństw w polskim świecie aktorskim. Choć obydwoje stronili od odsłaniania przed opinią publiczną rodzinnych spraw, to wielokrotnie w mediach bracia mówili o tym, jak silna była więź, która ich łączyła. Jakiś czas temu w wywiadzie, który ukazał się na łamach magazynu "Viva!", młodszy brat odtwórcy roli Kusego w "Ranczu", opowiedział o tym jak wielką odczuwa pustkę po jego stracie i jak bardzo za nim tęskni. "Trzeba było utulić rozpacz mamy, taty i innych bliskich nam ludzi. Nie mogę się z tym pogodzić… My z moją siostrą Anitką cały czas rozmawiamy o nim, jak gdyby nadal żył" – powiedział Rafał Królikowski, zaznaczając, że jego brat był dla niego największym idolem.

"Powiedziałem też o tym na pogrzebie, chociaż nie lubię takich przemówień. Do końca więc nie wiedziałem, czy będę miał siłę się odezwać. Ale chciałem się z Nim pożegnać, powiedzieć po raz ostatni, co miałem w sercu. Że zawsze miałem starszego brata, a teraz już go nie mam. Że zawsze mogłem do niego zadzwonić. Rzadko się widywaliśmy, ale telefonicznie gadaliśmy dość często. W wielu sprawach się nie zgadzaliśmy, ale nigdy się z tego powodu nie kłóciliśmy" – oznajmił.

Ostatnio Rafał Królikowski zamieścił na InstaStories chwytające za serce zdjęcie z Międzyzdrojów, gdzie znajduje się Aleja Gwiazd. "Przybiłem piątkę z bratem" – podpisał kadr.

Ukochany mąż, ojciec i brat

Paweł Królikowski urodził się 1 kwietnia 1961 roku. Wychował się w Zduńskiej Woli jako najstarsze z trojga dzieci nauczycielskiej pary. W 1987 roku z powodzeniem ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu. Był aktorem teatralnym, filmowym oraz serialowym. Największą sławę przyniosła mu jednak postać Kusego, w którą wcielał się w serialu "Ranczo". Grał go przez dekadę ku uciesze widzów. Warto wspomnieć, że Królikowski zasiadał w jury w muzycznego show Polsatu. Mowa o programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Aktor przez kilka lat mierzył się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W 2015 roku miał operację tętniaka mózgu. Królikowski był optymistą i do ostatnich dni wierzył, że uda mu się wygrać z chorobą. Niestety zmarł 27 lutego 2020 roku, mając 58 lat. Jego śmierć bardzo przeżyli przyjaciele z branży oraz fani, ale przede wszystkim jego liczna rodzina. Małgorzata Ostrowska-Królikowska była jego żoną ponad trzy dekady, od 1988 roku. Para doczekała się gromadki dzieci: Antoniego, Jana, Julii, Marceliny i Ksawerego.

Przypomnijmy, że uroczystości pogrzebowe Pawła Królikowskiego miały miejsce 5 marca w kościele seminaryjnym pw. Wniebowzięcia N.M.P i św. Józefa Oblubieńca. Odbyła się msza za duszę zmarłego, którą koncelebrował kardynał Kazimierz Nycz.

Grób Pawła Królikowskiego znajduje się w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. W pobliżu zlokalizowane są też groby innych artystów m.in. Jerzego Gruzy czy Barbary Krafftówny. Na nagrobku widnieje cytat pochodzący z wiersza autorstwa artysty: "Słońcem jest dla mnie Twój uśmiech…".