Cała Francja szuka 2,5 letniego chłopczyka. Emile był pod opieką dziadków

Maciej Karcz

W sobotę 2,5-letni Emile zaginął we francuskiej miejscowości Vernet. Dziecko było pod opieką dziadków. Do pilnej akcji poszukiwawczej włączyło się ponad 200 osób. Według burmistrza Vernet nie doszło do porwania chłopca, jednak francuska policja nie wyklucza takiej możliwości.