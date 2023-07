Aż przykro to czytać. Oto TOP10 najgorszych tekstów z polskiej prawicy o transpłciowej Miss Holandii

"Jestem tak dumna i szczęśliwa, że aż trudno mi to opisać" – napisała na swoim Instagramie 22-letnia Rikke Kolle, transpłciowa kobieta, którą w miniony weekend wybrano na Miss Holandii. Polska prawica nie mogła jednak zdzierżyć decyzji Holendrów i dała upust swojej wściekłości na Twitterze.

Fot. Rikkie Kolle została wybrana Miss Holandii 2023, na polskiej prawicy się zagotowało. Źródło: EVERT ELZINGA/AFP/East News/Twitter

Rikke Valerie Kolle jest pierwszą transpłciową kobietą w historii Holandii, która będzie reprezentować swój kraj w konkursie Miss Universe 2023.

Postronni obserwatorzy Twittera mogli odnieść wrażenie, że w miniony weekend nie było ważniejszej sprawy dla części polskiej prawicy, niż to, że Miss Holandii przeszła kiedyś proces tranzycji i poddała się operacji zmiany płci.

Wśród oburzonych wyborem Rikke Kolle znaleźli się m.in. politycy, osoby publiczne, a także postronne osoby. Nie mogło zabraknąć komentarzy na temat tego, co Miss Holandii ma między nogami – najwyraźniej ta kwestia jest bardzo ważna dla przedstawicieli polskiej prawicy.

Poniżej można znaleźć 10 najgorszych lub zwyczajnie głupich wpisów na Twitterze, które dotyczyły wyboru Miss Holandii.

Jednym z komentujących był Sebastian Ross, poseł Konfederacji, który wykorzystał temat wyboru miss, by zaatakować kobiety polskiej Lewicy i Włodzimierza Czarzastego.

1. "Z Kobietami Lewicy jest podobnie jak z Miss Holandii. Najładniejszy wśród nich jest @wlodekczarzasty" – stwierdził Ross.

Warto też przypomnieć, że to polityk, który w marcu 2022 roku atakował swoimi wpisami Wołodymyra Zełenskiego, natomiast w listopadzie przeprowadzał ankietę wśród swoich followersów z pytaniem "Czy pozwoliłbyś żonie/dziewczynie wyjść na drinka z kolegami z pracy?". Dość nietypowa zagwozdka, jak na wolnościowca...

2. Głos w sprawie zabrał też ksiądz Daniel Wachowiak, duchowny z archidiecezji poznańskiej. "Facet wygrał wybory miss w Holandii. Współczuję miss dziewczynom z innych krajów w czasie wyborów miss world" – napisał duchowny. Mocne słowa jak na mężczyznę chodzącego w czarnej sukience.

Warto pamiętać, że o księdzu Wachowiaku było też głośno w maju 2022 roku, gdy żalił się na swoim Twitterze, że zrezygnował z jedzenia w lokalnej pierogarni, bo... przed wejściem do lokalu wisiała ukraińska flaga, ale nie było już polskiej.

3. Nie mogło zabraknąć też głosu Jana Kowalskiego, który nawet w kolorowych kredkach dla dzieci dostrzega "ideologię LGBT". "Miss »nowoczesnej« Holandii został facet. To się dzieje niestety naprawdę. Kocham normalną Polskę!" – napisał na swoim Twitterze. Dziwi jedynie fakt, że polityk nie powiązał wyboru Miss Holandii z Donaldem Tuskiem.

4. Kwestią czasu było, kiedy ktoś postanowi zażartować z wyboru Holendrów, nawiązując przy tym do genitaliów Kolle. Tutaj jednak udało się to powiązać ze świadomością o hejcie społeczeństwa, jaki często spotyka osoby transpłciowe.

"Mam serdecznie dość naśmiewania się z miss Holandii. Zdajecie sobie sprawę, przez jakie piekło musiała przejść? Liczyć się z hejtem, odrzuceniem i brakiem zrozumienia... To naprawdę trzeba mieć jaja..." – możemy przeczytać na profilu o nazwie Człowiek Bóbr 2.0, mającym być kontem satyrycznym, którego autor sam o sobie pisze "interesuję się wszystkim, prawdopodobnie nie znam się na niczym". Doceniam szczerość.

5. Tomasz Sommer to redaktor naczelny "Najwyższego czasu", o którym w 2018 roku Oko.press pisało, że tytuł intensywnie korzystał z pro-kremlowskich treści i powoływał się na newsy ze Sputnika.

Tym razem Sommer postanowił ironicznie ocenić kwestię piękna na wyborach miss.

Co ciekawe, Sommer już wcześniej dał się poznać, jako niestrudzony komentator otaczającej go rzeczywistości. Doszedł m.in. do wniosku, że "w Afryce głodu już praktycznie nie ma", "smog nie powoduje chorób" i to Żydzi byli głównymi pomocnikami Niemców w mordowaniu Żydów.

Warto dodać, że wszystkie te spostrzeżenia pochodzą jedynie z maja i czerwca 2023 roku.

6. "WYBRANO MISS HOLANDII......To jest mężczyzna, który ma zęby konia" – oceniła stanowczo wygląd miss pani Jolanta, zwolenniczka PiS-u.

7. Użytkownik chwalący się na swoim profilu, że jest "rzymskim katolikiem" doszukał się w wyborze Holendrów satanizmu. Czy w sprawie wypowiedział się już Watykan?

8. Pani Edyta, która jest "matką, żoną i Legionistką" pożaliła się, że dbanie kobiet o siebie, korzystanie z kosmetyczki, chodzenie na siłownię i do fryzjera może już nie wystarczyć, by zdobyć podium. "Przyjdzie taki trans i zabierze Wam koronę!" – napisała, dodając hashtag do hasła "Piekło się budzi".

9. Pan Robert przypomniał swoim wpisem, że każdy przecież ma jakiegoś znajomego Holendra, który tych wyborów miss to w ogóle nie popiera.

"Jak to powiedział dziś mój znajomy Holender o wyborach Miss: Brzydki facet został najładniejszą kobietą Holandii. Głupiej się nie da" – napisał na swoim koncie.

10. Swoim zdaniem na temat wyboru miss podzielił się też sam Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, który wybór Rikke Valerie Kolle na Miss Holandii określił jako "szaleństwo".

Oczywiście ktoś złośliwy mógłby nazwać "szaleństwem" słowa samego Bąkiewicza, który w 2022 roku przekonywał w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, że Polacy wcale nie walczyli z nazistami.

Dziwić też może fakt, że tak wielkie oburzenie wśród polskiej prawicy wywołał konkurs, który ich kompletnie nie dotyczy.