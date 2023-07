Omenaa Mensah i Rafał Brzoska od wielu lat roku tworzą zgrany duet. Przypomnijmy, że w 2019 roku para powiedziała sobie sakramentalne "tak", a teraz odnowili przysięgę małżeńską. Prezes InPostu wcześniej był żonaty. Anna Izydorek-Brzoska w jednym z wywiadów opowiedziała o tym, jak przechodziła przez rozstanie. Miało ją to dużo kosztować.

Tak pierwsza żona Rafała Brzoski wspominała rozwód. Co dało jej siłę? Fot. Instagram.com / @rbrzoska

Omenaa Mensah jest drugą kobietą, której Rafała Brzoska ślubował "miłość, wierność i uczciwość małżeńską". Jego pierwszą żoną była Anna Izydorek-Brzoska. To razem z nią rozkręcił biznes: pod koniec lat 90. para założyła agencję reklamową, a potem prowadziła firmę kolporterską.

Ich przedsiębiorstwo szybko zdobyło miano lidera na rynku. Później zdecydowali się na rozwinięcie nowego biznesu, który stał się konkurencją dla Poczty Polskiej. Małżeństwo doczekało się dwóch córek.

"Wszystko robiliśmy sami. Począwszy od wypełniania dokumentów, znalezienia lokalu, zakupu mebli do biura, a skończywszy na księgowaniu. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, co chcemy robić, więc założyliśmy agencję reklamową. Dopiero później zajęliśmy się roznoszeniem ulotek" – mówiła Izydorek-Brzoska w rozmowie z Fundacją Między Niebem a Ziemią.

Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu. Pierwsza żona obecnego małżonka Omeny Mensah przybliżyła kulisy rozwodu w rozmowie ze wspomnianą wyżej fundacją. Nie ukrywała, że był to dla niej szalenie trudny czas. Kobieta zaczęła chorować na depresję. Kto pomógł jej "stanąć na nogi" i odzyskać radość z życia? Nieoceniona okazała się obecność córek. Niezwykle ważną rolę odegrał także psychoterapeuta. Ex małżonka biznesmena odnalazła także spokój w rozwoju duchowym.

"Rozwód to jedno z najbardziej traumatycznych wydarzeń, zaraz po śmierci bliskiej osoby. Dzisiaj mamy do czynienia z plagą rozwodów i ludzie często sobie z nimi nie radzą. Nie jest wcale tak łatwo wrócić do normalności po rozstaniu. Wiele osób żywi urazy, ma w sobie dużo goryczy i nie potrafi wybaczyć, nawet do śmierci. O tym się nie mówi" – zaznaczyła.

"Chciałam zawalczyć o swoje dalsze życie. Nie chciałam zatopić się w depresji. Podjęłam więc decyzję, że chcę ratować siebie. Gdy to zrobiłam, to szukałam narzędzi – wszystkiego, co mogłoby mi pomóc w tej ogromnie trudnej sytuacji" – powiedziała.

"Siłę dały mi przede wszystkim dzieci. Wiedziałam, że dla nich na pewno muszę żyć i nie załamać się całkowicie. (...) Jak już podjęłam decyzję, że chcę sobie pomóc, poszłam na terapię. Miałam ogromną chęć poznania prawdy, dlaczego pewne rzeczy się wydarzały" – oznajmiła Izydorek-Brzoska.

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska odnowili przysięgę małżeńską

Dwie różne ścieżki życia, które połączyła wielka miłość, u której podstaw leży przede wszystkim przyjaźń. Ich związek właściwie już na samym początku był poddany próbie. Problemy finansowe, które często są powodem spięć między partnerami, dały im ostro w kość. Oni się jednak nie poddali.

– Bankrutowałem. Wprowadziłem się do Omenki, która przearanżowała wszystko, żebym miał swój pokój – zwierzył się Rafał Brzoska w "Dzień Dobry TVN".

– Od razu wiedziałam, że to jest mój mężczyzna. On jeszcze nie do końca wiedział, ale ja wiedziałam. To, że akurat poznaliśmy się w takim momencie, gdy w zasadzie nie mieliśmy nic. (...) Z jednej strony było nam trudno, ale byliśmy tak zakochani, że ja nawet się cieszyłam, że będziemy się razem dorabiać – powiedziała zaś Omenaa.

Przez ostatnie lata biznesmen pracował nad powrotem do "kondycji finansowej". Dziś jest jednym z najbardziej przedsiębiorczych Polaków i nie narzeka na brak funduszy.

Pogodynka i jej mąż zdają się być ciepłymi ludźmi, którzy w żaden sposób nie przechwalają się tym, co mają. Co więcej, są niezwykle aktywni, jeśli chodzi o niesienie pomocy innym. Małżeństwo działa ze swoimi fundacjami.

Prezenterka i prezes InPostu, którzy wychowują wspólnie 6-letniego synka Vincenta, zawarli związek małżeński w RPA w 2019 roku. Cztery lata później od tego szczególnego dla nich dnia, zakochani zdecydowali się odświeżyć swoją przysięgę - również w Afryce, ale tym razem na Przylądku Dobrej Nadziei. Wybór lokalizacji nie był przypadkowy, jako że para wierzy, że to miejsce przyniesie im nową nadzieję na przyszłość.

Małgorzata Rozenek-Majdan i jej mąż Radosław pojawili się na weselu, które odbyło się niezwykle malowniczych okolicznościach przyrody. To właśnie ta gwiazda TVN podzieliła się uroczymi kadrami z wydarzenia na swoim koncie na Instagramie.

"Z szacunku do świata, ze zrozumienia różnorodności, wielkiej miłości do sobie nawzajem i innych powstała ceremonia zapierająca dech w piersiach. Dziękujemy, że mogliśmy być jej częścią. Jak cała wasza rodzina i wszyscy przyjaciele. Kochamy Was, na dobre i na złe, zawsze" – podkreśliła Rozenek-Majdan, zaznaczając, że był to "najpiękniejszy ślub, na jakim była".