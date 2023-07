Czwartkowe popołudnie zapowiada się pochmurne, a w niektórych miejscach deszczowe i burzowe. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców kilku województw. W kierunku Polski zmierza już jednak wyż, który w piątek odmieni pogodę, a w weekend czekają nas temperatury niczym z tropików!

Gdzie jest burza? Przed nami ulewy, a po nich tropikalny żar Fot. Marek BAZAK / East News / Zdjęcie poglądowe

Rozesłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alerty dotyczą części województw śląskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. "Uwaga! Dziś (13.07) intensywne opady deszczu. Możliwe gwałtowne wezbrania rzek. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Śledź komunikaty pogodowe" – apelowało w porannym komunikacie RCB.

Gdzie jest burza?

Po południu ostrzeżenia wydał też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy spodziewają się burz z gradem. Alerty dotyczą powiatów kieleckiego, Kielc, koneckiego, opatowskiego, ostrowieckiego, sandomierskiego, skarżyskiego, starachowickiego i włoszczowskiego.

"Chwilowe natężenie opadów wynosi około 5-8 mm/10 min. Sumy godzinowe będą wynosić 15 mm, ale punktowo 20 mm. Nie ma dużego zagrożenia silnymi porywami wiatru, ale są możliwe do 60 km/h. Możliwy grad" – czytamy.

Alerty przed opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnymi, wydano dla powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, pińczowskiego i staszowskiego. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 85 proc.

IMGW ostrzega ponadto, że na mniejszych rzekach i potokach mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. Ostrzeżenia dotyczą: Nidy i Czarnej (Staszowskiej), Świśliny, Bobrzy, Mierzawy, Koprzywianki, Kamiennej, Pilicy, Wiernej Rzeki i Łagowianki.

W weekend z nieba poleje się tropikalny żar

W nadchodzących godzinach w Polsce będzie więc niebezpiecznie, jeśli chodzi o pogodę, jednak w weekend czekają nas prawdziwe upały. W kierunku Polski zmierza wyż, który już w piątek odmieni pogodę. Będzie słonecznie, sucho i bardzo ciepło (od 23 do 28°C).

W weekend nad naszym krajem rozleje się z kolei tropikalny żar, a to oznacza, że zapowiada się największy upał od początku tegorocznego lata. Temperatura maksymalna wyniesie w sobotę od 26°C na północnym wschodzie do 31°C w cieniu na południowym zachodzie. W pozostałych regionach również będzie gorąco – od 27 do 29°C.

W niedzielę od 30°C na Suwalszczyźnie do 35°C nie tylko na zachodzie czy południu kraju, ale również w centrum. Biegunem ciepła będzie Mazowsze. Na północnym zachodzie ochłodzi się do 26-29°C – za sprawą postępujących w głąb kraju burz i ulew.

Jak podaje serwis twojapogoda.pl, w przyszłym tygodniu temperatura będzie spadać, jednak stopniowo. Na północy od 15 do 20°C, a na pozostałym obszarze – do 25°C. Goręcej ponownie zrobi się pod koniec przyszłego tygodnia.