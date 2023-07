Fakty i mity o wymianie oleju. O tych rzeczach musisz pamiętać

Regularna wymiana oleju w samochodzie jest czynnością konieczną do prawidłowej pracy silnika. Jednak nie wszyscy przywiązują do niej dużą wagę i wolą wierzyć w mity, a nie w fakty. Oto 5 najważniejszych rzeczy na temat wymiany oleju, które powinien wiedzieć każdy kierowca.

Wymiana oleju jest konieczna do prawidłowej pracy silnika. Fot. PIOTR MECIK/East News

1. Podstawy, czyli po co ten olej silnikowy?

Podstawową cechą oleju jest to, że pokrywa elementy silnika (panewki, ścianki cylindrów i turbosprężarkę) tłustą powłoką, co sprawia, że mniej trą o siebie, co przekłada się na płynność pracy jednostki napędowej samochodu. Dobrze nasmarowany silnik to nie tylko jego lepsza praca, ale także wydajność oraz mniejsza awaryjność.

Ponadto olej chłodzi silnik, albo inaczej, odprowadza ciepło, które powstało w wyniku pracy silnika oraz oczyszcza części jednostki napędowej z różnego rodzaju pyłów i osadu, które dostają się do wewnątrz. Brud ten odprowadzany jest do filtrów, dlatego przy wymianie oleju konieczna jest też wymiana właśnie tych części układu.

2. Kiedy trzeba wymienić olej?

W nowszych jednostkach auto samo powie ci, kiedy dokonać tzw. przeglądu sezonowego (nie mylić z badaniem technicznym lub przeglądem okresowym). Najlepiej stosować się do zaleceń producenta auta. Informację na temat tego, kiedy wymienić olej, znajdziecie w instrukcji załączonej do samochodu oraz na karteczce przyczepionej w okolicy wlewu oleju, którą powinien zawiesić mechanik.

3. Jaki olej silnikowy wybrać?

Przy zakupie oleju silnikowego najlepiej kierować się kilkoma sprawdzonymi zasadami. Przede wszystkim wybierz olej o klasę wyższy, niż zaleca producent auta. Nie będzie to zbytnie burżujstwo ani zbędny wydatek, a naprawdę dobra inwestycja, jeśli chcesz, żeby samochód posłużył ci na długie lata, a nie tylko do kolejnego leasingu.

Kolejna sprawa to marka oleju – niech to nie będzie jakiś wynalazek sprzedawany w butli po oleju do smażenia, tylko markowy, oryginalny produkt. Zwróć uwagę, że inny olej kupisz do starego auta, a inny do nowego, z nowoczesnym silnikiem.

I wystrzegaj się mitów o oleju silnikowym. Jakich?

MIT 1: Na jednym oleju przejedziesz nawet 30 tysięcy kilometrów

Bzdura. Nawet jeśli w samochodzie jest wlany olej z gatunku "long life", czyli o przedłużonej żywotności, to nadal nie oznacza to, że przy zmiennych warunkach pracy, a takie silnik będzie miał w np. w dużym mieście: w korkach, przy dużych obciążeniach, wysokich obrotach; auto przejedzie na nim taki dystans i nie nadwyręży to jednostki napędowej.

Przy takich warunkach pracy należy szybciej wymienić olej, bo inaczej możesz zatrzeć silnik i np. zniszczyć panewki, przez co skróci się żywotność twojego pojazdu.

MIT 2: Nie wolno mieszać ze sobą różnych olejów

No nie, to tez nie jest prawda, bo można to robić. Należy jedynie zwrócić uwagę na lepkość i rodzaj oleju. Jeśli jest ona zbliżona lub taka sama, to po co wydziwiać i potem wozić ze sobą litr w pięciolitrowej bańce, który pozostał ci po poprzedniej wymianie.

Niektórzy też twierdzą, że w nowym samochodzie olej trzeba wymieniać częściej, co też jest mitem, ponieważ bez względu na wiek oraz przebieg auta ważna jest regularność w wymianie oleju.

Owszem, niektórzy dealerzy aut wymagają częstszej wymiany oleju, żeby utrzymać gwarancję, ale to raczej chuchanie na zimne niż wymagana przez mechaników konieczność.

