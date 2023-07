Jedziesz przez Czechy? Oto zasady, o których musisz pamiętać, żeby nie zarobić mandatu

Wydawałoby się, że wjeżdżając do Czech samochodem, będą nas obowiązywały takie same zasady przemieszczania się tamtejszymi drogami, co w Polsce. Z grubsza tak, ale są pewne różnice, przez które łatwo o mandat u naszego południowego sąsiada. O jakich różnicach i zasadach mowa? Sprawdź koniecznie!

O tym trzeba pamiętać, żeby nie zarobić mandatu w Czechach. Fot. Krzysztof Kaniewski/REPORTER

Bardzo często zapominamy, że w Czechach niektóre przepisy dotyczące jazdy samochodem różnią się od tych, które mamy w Polsce. Przygotowaliśmy małą ściągawkę dla wszystkich, którzy wybierają się samochodem do kraju naszych południowych sąsiadów.

1. Miej ze sobą dokumenty

To, że w Polsce nie musimy mieć przy sobie ani fizycznego prawa jazdy, ani dowodu rejestracyjnego pojazdu, nie znaczy, że w Czechach nie należy go posiadać. Tak trochę "na chłopski rozum" – jak czescy policjanci mieliby zweryfikować nasze uprawnienia, czy prawo własności auta, skoro nie mają dostępu do polskiej bazy danych?

I nie, nie wystarczy, że pokażemy im apkę mObywatel, bo dokumenty muszą być jedne i zgodne z unijnymi standardami, a to, co wyświetla się w aplikacji nie dość, że nie jest przetłumaczone, to jest to tylko polskie rozwiązanie i ważne tylko na terenie naszego kraju.

Jeśli jadą z nami dzieci, to przy kontroli drogowej nie wystarczy, że pokażą legitymację szkolną, ale muszą mieć także ze sobą paszport. Podobnie jest ze zwierzętami – przewożone przez granicę psy również muszą mieć dokument – paszport wyrabiany u uprawnionych do tego weterynarzy.

2. Kup winietę

Autostrady i większość dróg szybkiego ruchu w Czechach jest objęta systemem winiet i aby się po nich legalnie poruszać, należy wcześniej je wykupić. Jedynie motocykle oraz pojazdy są zwolnione z opłat autostradowych. Samochody osobowe mają swoją stawkę, a pojazdy powyżej 3,5 tony oraz kampery i auta dostawcze swoją.

Kierowca samochodu do 3,5 tony może kupić trzy rodzaje winiet:

Na 10 dni, cena: 310,00 Kč (12,50 EUR)

Na 30 dni, cena: 440,00 Kč (17,50 EUR)

Na 12 miesięcy, cena: 1500,00 Kč (60,00 EUR)

Właściciele samochodów z napędem elektrycznym lub hybrydowym oraz samochodów zarejestrowanych jako zabytkowe płacą o połowę mniej. Warto jednak pamiętać, że korzystanie z nieuprawnionej ulgi jest zagrożone karą 100 000 Kč. Z kolei jazda bez wykupionej winiety to kara 20 000 Kč.

I nie myślcie, że uda wam się "przemknąć" i uniknąć opłaty. W Czechach jest bardzo dobry monitoring na trasach szybkiego ruchu i bardzo szybko dostaniecie mandat za jazdę bez winiety.

3. Patrz na kolory linii, kiedy parkujesz w mieście

Kolejną zasadą, o której trzeba pamiętać, jest parkowanie w wyznaczonych dla nas miejscach, szczególnie w dużych miastach. Na przykład żółta, ciągła linia wzdłuż jezdni oznacza zakaz zatrzymywania, przerywana żółta linia to zakaz parkowania.

Z kolei jeśli miejsca parkingowe są wytyczone niebieskimi liniami, to mogą tam parkować tylko mieszkańcy, a więc każde auto na obcych blachach szybko może zarobić mandat.

W Pradze mamy jeszcze linie fioletowe, które oznaczają parking płatny dla turystów do 24h oraz pomarańczowe, między którymi parkowanie jest płatne, ograniczone czasowo do 2 godzin lub do czasu wskazanego na znaku.

4. Pamiętaj o zachowaniu trzeźwości i limitach prędkości

Chociaż Czesi są miłośnikami piwa, to jednak obowiązuje tam bardzo rygorystyczny limit alkoholu w wydychanym powietrzu, który wynosi 0,0 promila.

Pamiętajcie także o innych limitach prędkości na trasach, które bardzo często kontrolowane są przez czeską policję lub fotoradary.

W terenie zabudowanym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Poza terenem zabudowanym: 90 km/h.

Na autostradach: 130 km/h.

W odległości od 50 m od przejazdu kolejowego obowiązuje ograniczenie do 30 km/h.

A kary są bardzo dotkliwe! Za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 40 km/h i poza terenem zabudowanym o 50 km/h grozi kara od 5 do 10 tys. koron i od 6 do 12 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów.

