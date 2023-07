Finał konkursu Miss Supranational odbywa się w tym roku w Nowym Sączu. Nasz kraj reprezentuje 23-letnia Aleksandra Klepaczka z Bukowca. Wybory najpiękniejszej kobiety na świecie mają w programie pokaz strojów narodowych. Jak wyglądała Polka?

Konkurs Miss Supranational 2023. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Miss Supranational 2023 znów w Polsce. Tak wyglądała Aleksandra Klepaczka

Trzeci weekend lipca w Nowym Sączu upłynie pod hasłem Festiwalu Piękna 2023. Wydarzenie otwiera konkurs Miss Supranational, a o prestiżowy tytuł walczy aż 65. kandydatek. To jedna z największych imprez w tej dziedzinie na świecie.

Prowadzącymi tegorocznej gali są: modelka, konferansjerka i prezenterka Jo Ann Strauss oraz Martin Fitch, który reprezentował Polskę na Eurowizji w 2010 roku, a także trafił do finału programu "The Four. Bitwa o sławę".

Podczas wyborów "najpiękniejszej kobiety świata" na scenie dają koncerty również artyści. W tym roku wydarzenie uświetniła barbadoska wokalistka Shontelle, znana m.in. z przeboju "Impossible". Nie zabrakło też polskich piosenkarek - Sary James i Gromiego z Sarą Chmiel.

Czytaj także: Miss Supranational 2021 została Miss Namibii. Suknia Polki Natalii Balickiej wywołała kontrowersje O koronę w tym roku walczy reprezentantka Polski Aleksandra Klepaczka z Bukowca w woj. łódzkim. Młoda kobieta niedawno obroniła tytuł inżyniera zarządzania na Politechnice Łódzkiej. Poza tym pracuje jako rekruter w firmie IT.

"Jej największą pasją jest muzyka. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną SM I st. im Aleksandra Tansmana w Łodzi. Potrafi grać na skrzypcach i gitarze a umiejętności te rozwija, grając i śpiewając w małym lokalnym zespole. Jest świetnym kierowcą a z głośników jej auta słychać muzykę poważną, której jest fanką" - czytamy.

Każda z kandydatek Miss Supranational musi zaprezentować się w strojach z różnych kategorii. Wśród nich są również stroje narodowe. Dla Polski specjalną suknię na tę okazję przygotowała projektantka Aneta Larysa-Knap. To jej najnowszy projekt z kolekcji "Czerwone korale".

W kreacji Klepaczki dominowała czerwień i czerń. "Gorset" jej sukienki miał natomiast elementy starej ludowej chusty góralskiej w motywy kwiatowe. Całość zdobiła ręcznie robiona biżuteria, w tym czerwone korale i korona z kwiatów.

"Strój zawiera również elementy koszul ludowych, które do dzisiaj możemy zobaczyć w codziennym ubiorze górali i góralek" - wspomina modelka w opisie zdjęcia w stroju narodowym.

Przypomnijmy, że szerokim echem odbiła się gala Miss Supranational 2021, a szczególnie suknia Natalii Balickiej, która miała symbolizować Polskę. Czerwona kreacja autorstwa Eli Piorun, projektantki mody współpracującej z pierwszą damą Agatą Dudą, miała u góry wstawkę w kształcie białego orła, godła Polski. Kreacja wywołała w sieci sporo komentarzy.

Autorka oryginalnej projektu wyjaśniła później, co sądzi na temat zamieszania wokół orła na sukience. "Szyłam tysiące kreacji, ale ta ostatnia wzbudziła największe zainteresowanie i kontrowersje. Bardzo się cieszę, że dzięki mojej kreacji wiele osób zainteresowało się tym konkursem i samą kandydatką" – wyznała.