Ariana Grande wyszła za mąż w maju 2021 roku. Według najnowszych doniesień portalu Page Six jej małżeństwo z Daltonem Gomezem przeszło już do historii. Jakie relacje dziś utrzymują?

Ariana Grande rozwodzi się. Fot. PHOTOlink/Everett Collection/East News

To koniec małżeństwa Ariany Grande?

Przez ostatnie dwa lata małżeństwa Ariana Grande i Dalton Gomez chronili swoją prywatność. Teraz okazuje się jednak, że ich relacja nie przetrwała próby czasu. Zagraniczne media donoszą o rozwodzie. Serwis Page Six dowiedział się, że para pozostaje w separacji od stycznia.

Ponoć problemy między nimi miały pojawić się już wcześniej. Z relacji informatora wynika, że piosenkarka i agent nieruchomości podjęli nawet próbę ratowania związku. Dalton miał przylecieć do Londynu, gdzie Ariana ćwiczyła do musicalu "Wicked". Niestety i tak zdecydowali się zakończyć związek. "Była to ich wspólna decyzja. Dziś pozostają w przyjacielskich stosunkach" - czytamy.

"Mieli już problemy przed styczniem, ale wciąż chcą pozostać najlepszymi przyjaciółmi. Byli naprawdę dobrymi przyjaciółmi przez cały proces, a ich bliscy i członkowie rodziny starali się ich chronić" - doniósł informator tabloidu.

Dodajmy, że ostatnio Grande pojawiła się na Wimbledonie. Wówczas jej fani zwrócili uwagę, że na placu nie ma pierścionka. Teraz zastanawiają się, artystkę łączy coś więcej z mężczyznami, z którymi spędziła czas, kibicując tenisistom. Na trybunach siedziała obok Andrew Garfielda, Toma Hiddlestona i Jonathana Baileya.

Historia związku Ariany Grande i Daltona Gomeza

O związku Ariany z Daltonem świat dowiedział się w Walentynki w 2020 roku. Wtedy w sieci pojawiło się ich wspólne zdjęcie, na którym się całują. Jednak ich relacja miała się rozwijać już długo wcześniej. Zagraniczne media informowały, że para spędziła ze sobą czas lockdownu. Po pewnym czasie, Ariana Grande zdecydowała, że oficjalnie poinformować świat o swojej nowej miłości. Zrobiła to w swoim stylu, czyli poprzez piosenkę "Stuck With U" w duecie z Justinem Bieberem. W teledysku pojawiła się żona Justina, Hailey Bieber oraz niespodziewane chłopak Ariany – Dalton Gomez. Kilka miesięcy później Ariana Grande i Dalton Gomez się zaręczyli. Grande pokazała wówczas pierścionek z brylantem i perłą. Gomez osobiście go zaprojektował. Perła pochodziła z pierścionka, który w 2014 roku Ariana Grande dostała od swojej babci Nonny, a która pierwotnie zdobiła spinkę od krawata jej dziadka. Potem przyszedł czas na ślub. Według źródeł portalu TZM ceremonia miała intymny charakter. Odbyła się w domu Ariany w Montecito, który odkupiła od Ellen DeGeneres. "Pobrali się. To było malutkie i intymne przyjęcie, którym uczestniczyło mniej niż 20 osób [...] Para i obie rodziny nie mogą być szczęśliwsze" - przekazała mediom osoba z otoczenia pary. Gomez nigdy nie był związany ze światem show-biznesu. Wybrał karierę agenta luksusowych nieruchomości. Wśród jego klientów są najbogatsi ludzie z Kalifornii. To właśnie podczas szukania nowej nieruchomości Grande poznała Gomeza.

Według US Weekly, piosenkarka szukała wówczas domu poza Los Angeles. Miał jej w tym pomóc właśnie jej przyszły mąż."Kiedy go zobaczyła, od razu pomyślała, że ​​jest słodki i bardzo przystojny, i poprosiła swój zespół o umówienie się z nim na osobiste spotkanie” - donosił US Weekly.