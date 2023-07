W Chrycynnie koło Nasielska samolot spadł na hangar, w którym przebywało kilkanaście osób. Wstępnie służby dostały informację, że może być rannych nawet 20 osób. To na szczęście się nie potwierdziło. Na razie wiadomo, że nie żyje pięć osób. Są też inni ranni. Na pewno jedna z ofiar jest w stanie ciężkim.

Katastrofa samolotu pod Warszawą. Fot. PSP

W poniedziałek wieczorem samolot spadł na hangar koło Warszawy. W środku było kilkanaście osób. Po godz. 21 wiadomo, że pięć osób na pewno nie żyje. Są też inni ranni.

Katastrofa samolotu pod Warszawą. Tyle wiadomo obecnie o ofiarach

Łukasz Tomasik ze szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim powiedział TVN24, że ofiary śmiertelne zginęły na miejscu. To pilot i cztery osoby, które były w hangarze. Wśród osób rannych jedna jest na pewno w stanie ciężkim. Nie są znane dokładne informacje o stanie reszty poszkodowanych.

Wieczorem strażacy kolejny raz podali nowe informacje o liczbie rannych. "W miejscowości Chrcynno samolot podczas lądowania w wyniku złych warunków atmosferycznych uderzył w hangar, w którym schronili się ludzie. W wyniku zdarzenia 5 osób poniosło śmierć, 5 zostało rannych, 4 nie odniosły obrażeń" – przekazał przed godz. 22 Komendant Główny PSP Andrzej Bartkowiak. Na miejscu wypadku nie ma już rannych. Są w szpitalach, w tym w Warszawie.

Z kolei Polska Agencja Prasowa, w oparciu o informacje od Państwowej Straży Pożarnej, przekazała również wcześniej, że do wypadku doszło podczas lądowania w złych warunkach atmosferycznych.

W chwili wypadku na tym terenie mocno wiało

Także świadek zdarzenia w rozmowie z TVN 24 mówił, że samolot leciał nienaturalnie. Pan Jarosław był na spacerze z narzeczoną, kiedy doszło do katastrofy. Potwierdził, że wtedy mocno wiało.

Na miejscu pracuje około 16 zastępów straży pożarnej, karetki pogotowia oraz policja. Na lotnisku pojawiły się również śmigłowce LPR. Późnym wieczorem nadal służby były na tym lądowisku, gdzie miała miejsce tragedia.

Samolot, który spadł to Cessna. To maszyna używana m.in. do skoków spadochronowych. Jeśli chodzi o lądowisko Chrcynno, jest ono położone w gminie Nasielsk w województwie mazowieckim, ok. 5 km na południowy wschód od Nasielska. Lądowisko należy do Aeroklubu Warszawskiego.

