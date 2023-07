Fala upałów i burz w końcu opuści Polskę. Nadchodzący niż atmosferyczny przyniesie diametralną zmianę pogody, czeka nas więcej słonecznych, ale i chłodniejszych dni. Oto najnowsze dane pogodowe na wtorek 18 lipca.

Prognoza pogody na wtorek. Antycyklon Gesa przyniesie duże zmiany Fot. Wojciech Olkusnik/East News / WXCHARTS

Pogoda na wtorek 18 lipca - koniec z upałami

Antycyklon Gesa, który już od samego rana znajdować się będzie nad Polską przyniesie ulgę od męczących nas od kilku dni wysokich temperatur. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej skale na termometrach w ciągu dnia powinny obniżyć się o około 7-8 stopni, jednak pamiętajmy, że minionego tygodnia w niektórych częściach kraju dochodziło nawet do 37 °C.

Wtorek będzie o wiele przyjemniejszy, ponieważ według synoptyków w ciągu całego dnia nie powinniśmy się spodziewać wyższej temperatury niż 27 stopni Celsjusza. Według IMGW najcieplej będzie na w centralnej i południowo-wschodniej Polsce, bo maksymalnie 31 stopni. Najchłodniej zaś powinno być nad samym morzem, tam termometry wskażą temperaturę nie większą niż 23 °C.

Zmiana pogody w całej Polsce - słoneczne i bezchmurne niebo

Jak podaje IMGW, wtorek powinien być dniem bezchmurnym niemal w całym kraju. Oczywiście miejscami wystąpią opady, jednak będą one jedynie przelotne, a przez większość dnia nad Polską dominować będzie słoneczne niebo.

Największe zachmurzenia spodziewane są na północy i na południu, ale i tak nie wpłynie to znacząco na słoneczną wtorkową pogodę. Według danych Instytutu suma opadów powinna wynieść dziś od 10 do 25 mm na wschodzie kraju, natomiast na południu i południowym wschodzie od 30 do 45 mm.

Zdaje się, że po kilku dniach naprawdę intensywnych burz odpoczniemy od nieprzyjemnych wyładowań atmosferycznych. Według najnowszych danych pogodowych we wtorek nad całą Polską nie powinniśmy spodziewać się burz, ani towarzyszącemu im gradobicia.

Niestety w ciągu dnia może trochę powiać, co może być niekorzystne zwłaszcza dla plażowiczów, bowiem największe porywy wiatru mogą wystąpić właśnie na Pomorzu. W niektórych miejscach północnej części kraju w związku z przelotnymi opadami deszczu wiać może nawet do 60 km/h.

Silnego wiatru spodziewać się należy również na południu, a dokładniej w Sudetach i Karpatach. Tam prędkość porywów wiatru może sięgać od 60 do nawet 85 km/h.

Wtorkowa noc powinna być równie przyjemna. Według IMGW temperatury powinny wskazywać temperaturę od 11 do 15 stopni Celsjusza w całej Polsce, natomiast od godziny 22:00 nad całym krajem nie przewiduje się opadów.