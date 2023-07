Jest nagranie wypadku samolotu koło Nowego Dworu Mazowieckiego. Policja apeluje

Maciej Karcz

W Chrcynnie doszło do katastrofy lotniczej samolotu Cessna. W wyniku tragedii kilka osób zostało rannych, są też ofiary. Rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji wystosował apel do gapiów. – Mamy do wykonania kolejne czynności. Prosimy nie przychodzić na miejsce – powiedział Sylwester Marczak. W mediach pojawiło się nagranie katastrofy.