Sukienki są podstawą kobiecej garderoby od zarania dziejów. Z sezonu na sezon zmieniają się tylko ich najmodniejsze kroje, długości i kolory. Są jednak takie modele, które zasłużyły na miano ponadczasowych. Jakie sukienki są modne teraz, będą modne za rok i za kilka lat? Oto 7 modeli, które nigdy nie schodzą z afisza. Sprawdź, czy masz je w szafie.

mat. prasowy

Mała czarna – sukienka, której nikomu przedstawiać nie trzeba

Nosiły ją takie ikony stylu, jak Coco Chanel, Audrey Hepburn czy księżna Diana. Mimo że w modzie króluje ona niezmiennie od dekad, wszystko wskazuje na to, że zostanie z nami na dobre. Mała czarna sukienka, bo o niej mowa, przez lata stała się synonimem stylowej klasy. Rewelacyjnie sprawdza się przy różnych okazjach i jest modna zawsze, niezależnie od obowiązujących trendów. Co więcej: regularnie pojawia się na wybiegach największych domów mody, co tylko potwierdza jej ponadczasowy potencjał.

Dobrze skrojona mała czarna to sukienka efektowna w swej prostocie. Jest skromna i minimalistyczna, ale zawsze robi ogromne wrażenie. Dodatkowo jej charakter możemy dowolnie zmieniać przy pomocy butów i akcesoriów. W towarzystwie czarnych szpilek i dużej, skórzanej torebki zda egzamin w biurze. W połączeniu ze złotymi sandałami na obcasie i gustowną biżuterią będzie odpowiednia na wieczór.

Eleganckie sukienki ołówkowe – krój, który nigdy nie wychodzi z mody

Są takie kroje, które w modzie zaistniały na krótko, ale też i takie, które nosimy od lat i nigdy nie tracą na aktualności. Eleganckie sukienki ołówkowe bez wątpienia zaliczymy do drugiej grupy. Nie muszą konkurować z sezonowymi trendami, bo są ponadczasowe i na stałe wpisały się w kanon stylowej klasyki. Nieprzypadkowo to właśnie ten fason najchętniej wybierają członkinie brytyjskiej rodziny królewskiej czy pierwsze damy. Trudno o ubranie bardziej szykowne i pełne klasy.

Szmizjerki, czyli sukienki koszulowe – na wiele okazji

Pierwsze sukienki szmizjerki w modzie pojawiły się w latach 40. Od tego czasu zmieniają się ich najmodniejsze długości, kolory i wzory, ale nie zmienia się klasyczna forma. Sukienki koszulowe, z kołnierzykiem, zapinane na guziki są eleganckie i sprawdzają się przy wielu okazjach. Najbardziej uniwersalne są białe i błękitne – odpowiednie do biura, na biznesowe spotkanie, ważny egzamin czy do noszenia na co dzień. Pasują zarówno do butów na obcasie, jak i płaskich.

Sukienki dzianinowe – do trendów wracają co sezon

Na początku były stałym punktem na liście jesienno-zimowych trendów. Z czasem zaczęły pojawiać się również w kolekcjach na lato. Sukienki z dzianiny pokochałyśmy za komfort noszenia. Dopasowują się do sylwetki, nie krępują ruchów i zapewniają wygodę porównywalną do ulubionych dresów. W dodatku odnajdują się w różnych stylizacjach: od eleganckich po sportowe. Chociażby z tych względów warto mieć je w garderobie. W chłodne dni najlepiej sprawdzą się sukienki dzianinowe z domieszką wełny czy alpaki, a w cieplejsze – te ażurowe, robione na szydełku czy z prążkowanej bawełny.

Slip dress – od czasów Carrie Bradshaw po dzień dzisiejszy

Wszyscy pamiętamy kultowe sukienki serialowej Carrie Bradshaw, jednak próbę czasu przetrwała jedna – satynowa slip dress, która co sezon wraca do trendów w przeróżnych odsłonach. Jej stała obecność w modzie może zadziwiać. W końcu to sukienka do złudzenia przypominająca bieliźnianą halkę. Mimo to jest w niej coś niezwykle kobiecego i eleganckiego, przez co coraz częściej wybieramy ją na co dzień, na wieczór czy na wesele. Ta midi na cienkich ramiączkach dobrze komponuje się zarówno z butami na obcasie, jak i z ulubionymi trampkami.

Białe sukienki na lato – ponadczasowe i uniwersalne

Modne sukienki na lato to temat rzeka. Co sezon w trendach pojawia się mnóstwo stylowych modeli – mniej lub bardziej wymyślnych. Jest jednak taka letnia sukienka, która ani na moment nie wyszła z mody i zaryzykujemy stwierdzenie, że ma ją w szafie prawie każda kobieta. Jej fenomen tkwi w kolorze, który stanowi dobrą bazę stylizacji i podkreśla wakacyjną opaleniznę. Biała sukienka na lato, bo o niej mowa, może być prosta i oszczędna w formie albo zdobiona koronką w stylu boho. Każda, dopasowana do indywidualnego stylu, będzie inwestycją na lata.

Sukienki w kwiaty – w modzie od zawsze

Na liście najbardziej ponadczasowych sukienek nie mogło zabraknąć tych w kwiatowe wzory. Są kobiece, wyjątkowe i wpisują się w dress code w wielu sytuacjach. Nic dziwnego, że uwielbiają je zarówno miłośniczki stylu boho, jak i takie ikony stylu, jak Kate Middleton.