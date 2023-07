Sylwia Peretti była jedną z "Królowych Życia". Mało kto pamięta, gdzie debiutowała

Jej nazwisko w ostatnich dniach pojawiało się we wszystkich portalach internetowych. Choć zasłynęła jako jedna z "Królowych Życia", to bolesne wydarzenia minionych dni, po raz kolejny udowodniły, że życie to nie bajka. Kim tak naprawdę jest gwiazda TTV Sylwia Peretti?

Kim jest Sylwia Peretti? Nie tylko gwiazda "Królowych Życia" TTV [SYLWETKA] Fot. Fotokibit/East News

Sylwia Peretti to 42-latka z Krakowa, która po raz pierwszy na ekranie telewizji zadebiutowała, biorąc udział w "Kuchennych Rewolucjach" Magdy Gessler na antenie telewizji TVN. To miało miejsce jednak w 2011 roku.

Od tego czasu minęło już ponad 10 lat, a życie celebrytki zmieniło się drastycznie. Od właścicielki restauracji stała się prawdziwą "Królową Życia". Oto jak wyglądało życie gwiazdy show telewizji TTV.

Kim jest Sylwia Peretti? To nie tylko gwiazda "Królowych Życia" TTV

Do programu "Kuchenne Rewolucje" Peretti zgłosiła się z byłym mężem. Wówczas posiadali restaurację w Krakowie "U Jędzy", której delikatnie mówiąc, przestało się powodzić. Żeby tego było mało rewolucja znanej restauratorki nie powiodła się, a celebrytka musiała zamknąć swój biznes.

– Pomyślałam, że fajnie będzie, jeśli poproszę panią Magdę o pomoc. No i bardzo się pomyliłam. Nie tylko w stosunku do niej, do programu, ale także do telewizji (...) To było jedno z gorszych doświadczeń w moim życiu – wspominała w rozmowie z Plotkiem.

– Wydawało mi się, że jeśli ja podejdę do kogoś tak szczerze, z sercem, to tak samo będę przedstawiona. Zostałam przedstawiona jako naprawdę zarozumiała, wredna małpa, która pozjadała wszelkie rozumy, a tak nie jest (...) Powiedziałam: Dlaczego tak zrobiła? Dlaczego tak się zachowała? Przecież widzi, jak jest i tak dalej. Powiedziała, że już zakończyliśmy nagrania. Teraz już za późno. Już nie ma jak wrócić do tego... Spoko, czyli można komuś tak o, spierniczyć życie, firmę i zrobić dobry program – podsumowała po latach Peretti spotkanie z Gessler.

Pomimo pierwszego nieudanego biznesu, kobieta nie poddała się i starała znaleźć nowy sposób na życie, a pomysłów nie brakowało. Przez pewien czas prowadziła własny salon SPA z usługami kosmetycznymi. Chwilę później kobieta znalazła swoje miejsce w modelingu, jednak to także nie trwało długo. Co było potem?

Sylwia Peretti trafiła do reality-show "Królowe Życia", w którym produkcja chciała przedstawić, jak żyją osoby, które są w stanie pozwolić sobie niemalże na wszystko. Chociaż 42-latka dołączyła dopiero w 9. sezonie formatu, to pomimo wszystko zebrała całkiem pokaźne grono fanów.

Aktualnie Sylwia Peretti jest rozpoznawaną celebrytką. Bierze udział w wielu odważnych sesjach zdjęciowych, a niedawno wydała własną markę perfum. Celebrytka na swoim koncie na Instagramie zebrała niebywałą ilość followersów. Jej profil obecnie obserwuje ponad 210 tysięcy użytkowników.

W mediach społecznościowych kobieta dzieli się swoim ekskluzywnym życiem, luksusem, na który może sobie pozwolić, czy chwilami, spędzonymi w gronie najbliższych.

Sylwia Peretti – życie prywatne

Sylwia Peretti podczas programu "Królowe Życia" odnalazła swojego ukochanego, z którym stosunkowo niedawno wzięła długo wyczekiwany ślub. Jej wybrankiem został Łukasz Porzuczek, którego widzowie stacji TTV również mogli zobaczyć na ekranach swoich telewizorów.

Mąż Peretti jest prezesem grupy GeoFusion, która zajmuje się wydobywaniem i utylizacją materiałów niebezpiecznych z dna morskiego i terenów leśnych. Jest to jedna z najbardziej wyspecjalizowanych w tej branży firm w Europie. W trakcie programu można było zobaczyć, jak para wspólnie udaje się do pracy, w trakcie której rozbrajali bomby czy pociski.

Przypomnijmy, że celebrytka była mamą 24-letniego Patryka, który zginął w tragicznym wypadku samochodowym. Jak już pisaliśmy w naTemat, Patryk P. pędził żółtym Renault Megane przez krakowskie ulice. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem. W samochodzie było trzech pasażerów. Pomimo akcji ratunkowej służb, mężczyzn nie udało się uratować.

Warto zwrócić uwagę na to, że Sylwia Peretti razem z synem uwielbiali auta sportowe i szybką jazdę, co celebrytka wielokrotnie podkreślała w trakcie "Królowych Życia". Sylwia Peretti zniknęła na chwilę obecną z mediów społecznościowych i do tej pory nie skomentowała zaistniałej sytuacji. Pomimo tego, jej menadżer wystosował oświadczenie, które opublikował portal pudelek.pl.

"Sylwia znajduje się w bardzo ciężkim stanie emocjonalnym, rozpaczając po utracie jedynego dziecka. Rodzina w trosce o jej zdrowie uniemożliwiła dostęp do internetu i telefonu. Możemy z całą stanowczością powiedzieć, że Sylwia, jako matka, nie pozwoli szkalować dobrego imienia syna i w momencie, gdy będzie gotowa – odniesie się do historii Patryka, natomiast teraz jest czas na żałobę" – przekazał Adam Zajkowski.