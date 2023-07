Strefa wrzenia. Oto najlepsze propozycje na upalne letnie wieczory w serwisach Canal+

Niektórzy twierdzą, że prawdziwy kinoman zdecydowanie najbardziej kocha jesień i zimę. Przecież to czas, w którym szybko zapadający zmierzch oraz niskie temperatury za oknem wręcz zachęcają do przejścia w "tryb domatorski" i zaliczania wielogodzinnych maratonów filmowych bądź też serialowych... Na szczęście CANAL+ online oraz PREMIERY CANAL+ troszczą się również o osoby, które – podobnie jak i my – lubią zaserwować sobie naprawdę solidną porcję wrażeń przed ekranem w cudowne, gorące, długie, letnie wieczory.

Fot. © LAVA FILMS SP. Z O.O., KINO PRODUZIONI S.R.L., I/O POST S.R.O., EC1 ŁÓDŹ, CANAL+ 2021

Jeden z tych wieczorów, gdy większość sąsiadów tłoczy się w Stegnie (stresując się, czy bladym świtem zdąży ustawić w strategicznym miejscu swój parawan), a ty zaliczasz właśnie sielskie wakacje w mieście?

A może zaliczasz działking bądź też – przebywając na wywczasie z rodziną lub/i z przyjaciółmi – zastanawiasz się, jaka rozrywka pozwoli najskuteczniej podładować akumulatory przed kolejnym dniem wypełnionym całym mnóstwem wrażeń?

Oto zaledwie część scenariuszy, w których wręcz wzorowo spiszą się serwisy CANAL+ online oraz PREMIERY CANAL+, zapewniające dostęp do imponującej listy ciekawych tytułów (w jakościach SD, HD, a nawet 4K) niekoniecznie w domowym zaciszu.

Ot, wystarczy dostęp do szerokopasmowego internetu, smartfon, tablet, laptop albo projektor przenośny i... już. Pozostaje dać nura w istny ocean filmowych i serialowych możliwości – nawet jeżeli przebywasz poza domem (dodajmy: również za granicą, na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej)!

Chcesz poznać nasze ulubione typy na letnie wieczory? Zacznijmy od smakołyków serwowanych przez CANAL+ online, czyli serwis streamingowy, w którym w ramach miesięcznego abonamentu możesz oglądać filmy i seriale do woli, gdzie, kiedy i jak ci akurat pasuje:

"Cicha ziemia" (2020)

Kino arthouse’owe z najwyższej półki, czyli prowokujący do myślenia, wyrafinowany formalnie i głośny (dramat pokazywany by m.in. na festiwalu w Toronto) debiut Agi Woszczyńskiej. Owa polsko-czesko-włoska produkcja przedstawia historię Anny (Agnieszka Żulewska) i Adama (Dobromir Dymecki), czyli pary zamożnych, uprzywilejowanych i znudzonych życiem Europejczyków, spędzających urlop w luksusowej willi na Sardynii.

Czy tragiczny incydent zaburzy im nie tylko wakacyjny spokój, lecz także sprawi, że przewartościują podejście do życia (dotąd skupiające się wokół tzw. problemów pierwszego świata)?

"Chleb i sól" (2022)

Intrygująca hybryda dramatu fabularnego i dokumentu, w której poznajemy Tymka (Tymoteusz Bies), studenta warszawskiej Akademii Muzycznej i zarazem młodego pianistę u progu wielkiej kariery, który postanawia spędzić wakacje na rodzimej prowincji, gdzie wciąż mieszkają jego matka, brat i koledzy z dawnych lat.

Jak zachowa się w momencie, gdy małomiasteczkowe blokowisko rozpali konflikt pomiędzy "prawilnymi" Polakami a obcokrajowcami? Dowiesz się tego, oglądając ów debiut reżyserski Damiana Kocura, mający na koncie aż pięć nominacji do Orła oraz statuetkę w kategorii "Odkrycie Roku".

"Alcarràs" (2022)

Zmagania wielopokoleniowej rodziny Solé – uprawiającej owoce oraz warzywa w Katalonii – z wielkim kapitałem i tzw. postępem, wdzierającymi się brutalnie do jej świata i rozjeżdżającymi niczym gigantyczne walce wszystko, co rolnicy kochają najbardziej, czyli spokój i tradycję.

Ten pełen nostalgii film w reżyserii pochodzącej z Barcelony Carli Simón (to właśnie ona stoi również za słynnym "Latem 1993") zachwycił już jurorów Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, którzy przyznali mu statuetkę Złotego Niedźwiedzia. Dziś może poruszyć i ciebie...

"Nienasyceni" (2015)

Za kamerą: utalentowany Luca Guadagnino ("Suspiria"). Przed kamerą: zjawiskowa Tilda Swinton ("Grand Budapest Hotel") oraz świetny Matthias Schoenaerts ("Głowa byka").

Dołóżmy do tego Ralpha Fiennesesa i Dakotę Johnson oraz rozgrzaną w słońcu Sycylię, a otrzymamy bardzo, ale to bardzo wciągającą opowieść o pewnym czworokącie i o napięciu erotycznym, które może wywoływać naprawdę zaskakujące efekty. Jeżeli lubisz dramaty kryminalne, które nie pozostawiają obojętnym absolutnie nikogo, koniecznie odpal ten remake filmu z Alainem Delonem i Romy Schneider.

"Emigracja XD" (2023)

Komediowa jazda bez trzymanki, czyli serial w reżyserii Łukasz Kośmickiego, w którym pojawiają się m.in. Tomasz Włosok, Michał Balicki, Paulina Gałązka, Jarosław Boberek, Katarzyna Bujakiewicz oraz... Norbi.

Fabuła? Oparta została na bestsellerowej książce Malcolma XD, a przedstawia losy dwóch ziomali, którzy postanawiają uciec z tzw. Polski B i ruszyć za chlebem na Wyspy Brytyjskie. Przygody, które zaliczają podczas peregrynacji do Londynu i walka o przetrwanie w londyńskiej dżungli z jednej strony bawią, a z drugiej przerażają. Z trzeciej: mówią widzowi naprawdę wiele nt. i nas, Polaków, i tzw. wielkiego świata.

A może PREMIERY CANAL+, czyli świetny serwis z usługą VoD, umożliwiający wypożyczanie polskich oraz zagranicznych hitów online "per sztuka", wedle życzenia, a do tego niedrogo i bez jakichkolwiek abonamentów czy też umów?

"Aftersun" (2022)

Ojciec tuż po trzydziestce (Paul Mescal) i jedenastoletnia córka (Frankie Corio), na co dzień mieszkająca z matką, sycą się wymarzonymi wakacjami w Turcji. Choć ów wyjazd pozwala zacieśnić relacje, to zarazem na wierzch wychodzą rozmaite niepokoje...

Ten debiut reżyserski Charlotte Wells zachwyci wszystkich poszukujących kina melancholijnego, nieśpiesznego, pełnego emocji i bardzo głębokich przemyśleń na temat relacji – czy to międzypokoleniowych, czy też na linii kobiety-mężczyźni.

"Midsommar. W biały dzień" (2019)

Para amerykańskich turystów, Dani (Florence Pugh) i Christian (Jack Reynor), musi stawić czoła nie tylko poważnemu kryzysowi w związku, lecz także tragedii rodzinnej oraz – last but not least – temu, co czeka ich podczas wakacyjnej wyprawy do Skandynawii.

Bowiem to, z czym zetkną się w pewnej odciętej od świata i praktykującej przerażające rytuały wiosce sprawia, że to dzieło Ariego Astera już dziś można uznać za nieśmiertelną klasykę horroru.

"Sundown" (2021)

Bogaci Anglicy, upalny Meksyk, luksusowe hotele, malownicze plaże Acapulco, zimne piwo i romanse z pięknymi dziewczynami oraz... napięcia, dylematy i niedopowiedzenia, które mogą odmienić życie o 180 stopni.

Michel Franco zaserwował nam bardzo intrygujące (jednocześnie minimalistyczne i wywołujące wielkie emocje) połączenie dramatu z thrillerem, w którym to pierwsze skrzypce grają postaci tej miary, co Tim Roth i Charlotte Gainsbourg.

CANAL+ online to tysiące seriali i filmów na życzenie oraz informacje i sport na żywo. Dzięki specjalnemu programowi poleceń PODAJ DALEJ można otrzymać tańszy dostęp do serwisu streamingowego. Wystarczy polecić serwis swoim znajomym, wykorzystując indywidualny kod polecający. Za jedno polecenie można otrzymać aż 15 zł rabatu na subskrypcję w kolejnym miesiącu, a osoba, której polecono serwis, od razu zapłaci o 15 zł mniej za pierwszy miesiąc korzystania z CANAL+ online. Podając dalej CANAL+ online można wspólnie ze znajomymi cieszyć się dostępem do najlepszego sportu, filmów i seriali.

Za dostęp do oferty serwisu można płacić wygodnie w miesięcznym modelu subskrypcyjnym i bez długoterminowej umowy, korzystać na wielu urządzeniach i odtwarzać treści w trzech streamach jednocześnie. Z CANAL+ online można obecnie korzystać przez przeglądarkę internetową, aplikację mobilną na iOS i Android, dekoder CANAL+ BOX 4K, aplikację w telewizorze z systemem Android TV, Samsung Smart TV i LG WebOS oraz przystawki Android TV i Apple TV.

Premiery CANAL+ to niezależny serwis z usługą VoD, w którym bez umów i abonamentu można wygodnie i legalnie wypożyczać polskie i zagraniczne hity filmowe, produkcje prosto z kina oraz tytuły, które nie zdążyły jeszcze szeroko zadebiutować w Polsce na wielkim ekranie. Ceny pojedynczych filmów zaczynają się już od 5,99 zł. Wypożyczalnia filmów online dostępna jest przez przeglądarkę internetową, aplikację mobilną na iOS i Android, dekoder CANAL+ BOX 4K, aplikację w telewizorze z systemem Android TV, Samsung Smart TV i LG WebOS oraz przystawki Android TV i Apple TV.

Materiał powstał we współpracy z CANAL+