To ostatni dzwonek, żeby kupić bilety! Audioriver Festival już za kilka dni

Jeszcze zdążycie - bilety na Audioriver Festival wciąż są dostępne, ale to już ostatni dzwonek, aby załapać się na jeden z wyjątkowych letnich festiwali muzycznych. Tegoroczny line-up liczy aż 150 artystów, którzy zagrają swoje sety w unikalnej - nawet jak na Audioriver - scenerii.

Fot. Artur Nowicki

Tegoroczny Audioriver odbędzie się w dniach 28-30.07. Jak niemal co roku, fani muzyki klubowej będą bawić się na płockiej plaży. Jak zapewniają organizatorzy, nawet ci, którzy w 16-leniej historii festiwalu nie opuścili ani jednej edycji, będą pod wrażeniem tegorocznej oprawy.

“Będzie dużo scen. Nowe konstrukcje i zadaszenia, nowy rozkład scen i stref na plaży. Właściwie to nowy festiwal” - zapewniał w rozmowie z Dziennikiem Płockim Piotr Orlicz-Rabiega, organizator Audioriver Festival.

Plaża to nie jedyna festiwalowa lokalizacja. Niedzielne popołudnie i wieczór goście spędzą w parku między ul. Mostową a Rybaki, gdzie czeka ich zabawa w klimacie disco i house.

Kto zagra na Audioriver 2023?

Tegoroczne święto muzyki klubowej będzie niezwykle różnorodne. Na scenach pojawią się artyści z całego świata, reprezentujący całą gamę brzmień.

Dawkę emocjonalnej elektroniki zapewni "Kraftwerk młodszego pokolenia" czyli Moderat. W Płocku pojawi się też Shygirl - twarz brytyjskiej młodej sceny, na której mieszają się wpływy hiphopu, r&b oraz elektroniki, a także jedna z twarzy kampanii modowych takich marek jak Mugler i H&M.

Na najważniejszym polskim festiwalu nie mogło zabraknąć Anfisay Letyago - DJ-ki i producentki z Neapolu, uważanej obecnie za jedną z najbardziej wpływowych postaci w świecie muzyki klubowej.

Fanów nieco bardziej eklektycznych brzmień zainteresuje z pewnością projekt Worakls Orchestra, w ramach którego francuski DJ i producent wystąpi z kilkudziesięcioosobową orkiestrą. Unikalnym wydarzeniem będzie również z pewnością premierowy koncert Baascha - podczas prezentacji nowego materiału będzie towarzyszyć my niemiecka piosenkarka Rosa Anschutz.

Na Audioriver znajdzie się również coś dla miłośników melodic techno - solidną dawkę tego rodzaju brzmień zapewni ukraińska supergrupa Artbat.

Będąc na festiwalu koniecznie pamiętajcie o scenie Pulse - jej tegorocznymi współkuratorami jest duet Święty Bass łączący rap z pasją do brytyjskiej muzyki basowej. Na ich kawałku festiwalowej “podłogi” pojawią się, między innymi TQD, Notion i Zero.

Kto jeszcze porwie tłumy festiwalowiczów do zabawy? Jednym tchem można wymienić: Mathame, Mind Against, Zhu, Monolink, Kamp!, Rysy, Joyhauser, Enrico Sangiuliano, Dubfire, Alan Fitzpatrick, Chris Liebing, Bou, Kanine, 999999999, VTSS, Klangkuenstler, Rysy, Adiel, LSDXOXO, Ki/Ki, Conducta, Avalon Emerson, Job Jobse, Pablo Bozzi, Catz 'n Dogz… A to oczywiście nie wszytsko.

Pełny line-up sprawdzicie na stronie Audioriver Festival. Tam też kupicie ostatnie bilety.