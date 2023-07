D olce far niente - filozofia, której nieodłączną częścią jest aperitivo, to esencja włoskiego stylu życia. Warto spróbować zastosować się do jej założeń, zwłaszcza latem i szczególnie jeśli zazdrościcie południowcom pozytywnego nastawienia do życia.





Celebruj życie! Oto czego uczy nas włoskie aperitivo

redakcja naTemat.pl

Dolce far niente - filozofia, której nieodłączną częścią jest aperitivo, to esencja włoskiego stylu życia. Warto spróbować zastosować się do jej założeń, zwłaszcza latem i szczególnie jeśli zazdrościcie południowcom pozytywnego nastawienia do życia.