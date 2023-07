Chaos w biurach podróży przez pożary w Grecji. Co z wakacjami na Rodos?

fot. pexels.com / pixabay

Od kilku dni grecką wyspę Rodos pustoszą pożary, w wyniku których ewakuowano już ponad 30 000 ludzi. Ewakuowani turyści oraz miejscowi spędzili ostatnie noce w szkołach, centrach konferencyjnych i siłowniach. Kwaterowani są również na promach pasażerskich zacumowanych w miejscowym porcie. Władze podkreślają jednak, że w tej chwili problem dotyczy mniej niż 10 procent obiektów.

Grecja jest jednym z najpopularniejszych kierunków obieranym przez Polaków na wakacje. W obliczu pożarów i powstałego przez nie chaosu wiele osób zastanawia się co z ich wykupionymi przez biura podróży wczasami. Czy wakacje na Rodos zostaną odwołane? Czy poniesione koszty zostaną zwrócone?

Jednym z biur podróży oferujących wakacje na greckich wyspach jest TUI. Jego wszystkie oddziały międzynarodowe, w tym polski, podjęły decyzję o odwołaniu wszystkich lotów zaplanowanych na poniedziałek 24 lipca.

Swoich lotów oraz wycieczek postanowiły nie odwoływać biura podróży Itaka oraz Grecos Holiday.

Grecos Holiday oferuje jednak bezpłatną zmianę lub anulację podróży startujących 24 lipca. W swoim oświadczeniu zamieszczonym na Facebooku zapewniają, że sytuacja na miejscu jest opanowana, a osoby przebywające w hotelach na obszarze objętym zagrożeniem, zostają bezpłatnie przeniesione na północną, bezpieczną część wyspy.

Biuro Itaka choć nie odwołuje swoich lotów i wycieczek na Rodos, ze względu na bezpieczeństwo podróżnych także zdecydowało się zaoferować bezpłatną anulację lub zmianę terminu wycieczki.

Zapewniamy, że bezpieczeństwo naszych Klientów jest dla nas najważniejsze, dlatego w odniesieniu do planowanych wylotów na dzień 24 lipca informujemy, że klientom, którzy mieli zaplanowany wypoczynek w hotelach:

Zapewniają także, że są w stałym kontakcie ze swoimi rezydentami na wyspie i dbają o zapewnienie jak największego bezpieczeństwa klientom, którzy w tej chwili przebywają na Rodos.

Komunikat o podobnej treści opublikowało również biuro podróży Rainbow.

Nasi klienci przebywający na Rodos w strefach zagrożonych pożarem są zaopiekowani i bezpieczni, przebywają w miejscach zbiórki zorganizowanych przez lokalne władze, mają zapewnione jedzenie, napoje i miejsce do spania. Rezydenci we współpracy z lokalnymi służbami, hotelami i kontrahentami robią wszystko, co w ich mocy, aby zadbać o turystów będących pod naszą opieką.

Komunikat biura podróży Rainbow