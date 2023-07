W kontekście kotów wielokrotnie słyszałam, że "rudy to nie kolor, tylko charakter". Jak jest naprawdę? Czy osobowość kotów wiąże się z kolorem sierści? Sprawdziłam. Oto wyniki mojego "śledztwa".

Rude koty rodzą sprzeczne emocje fot. 123rf.com

Kolor sierści a charakter kota – przegląd badań

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley przeprowadzili w 2012 roku badanie, w którym zapytali 189 opiekunów kotów o kolor i charakter ich pupili. Z ankiety wynikało, że najbardziej przyjazne są rude koty, białe nie przepadają za głaskaniem, a czarne dobrze znoszą towarzystwo innych kotów i życie w bloku.

"Rude koty zostały scharakteryzowane jako przyjazne, podczas gdy koty czarne, białe i trójkolorowe były uważane za bardziej aspołeczne. Białe koty były uważane za bardziej nieśmiałe, leniwe i spokojne, podczas gdy koty szylkretowe były częściej przedstawiane jako bardziej nietolerancyjne i łatwiejsze do wyszkolenia. Czarne koty były przedstawiane jako mające mniej ekstremalne cechy charakteru" – czytamy w badaniu.

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego postanowili przeanalizować temat kilka lat później. Tym razem w badaniu wzięło udział 1274 opiekunów mruczków. W ankiecie poproszono opiekunów o ocenę poziomu agresji kotów w ciągu dnia, podczas zabiegów pielęgnacyjnych i wizyt weterynaryjnych. Jako najbardziej agresywne określono koty czarno-białe, szare i rude.

Naukowcy zbadali też 84 kocięta brytyjskie krótkowłose. Okazało się, że rude kocięta częściej miewały napady złości, gdy były trzymane na rękach przez nieznanych ludzi niż kocięta o innym umaszczeniu. Zdaniem badaczy może wynikać to z faktu, że większość kotów, zanim je udomowiono, była ruda – jest to jedna z najstarszych mutacji genów, najbardziej "pierwotna".

Te badania nie dają jednak wystarczającej odpowiedzi na pytanie o związek umaszczenia z osobowością kotów. Po pierwsze, respondenci udzielali odpowiedzi na podstawie swoich doświadczeń, a nie są behawiorystami. Po drugie, rude koty w jednym badaniu uznano za najmilsze, w drugim za najbardziej agresywne, co niejako się wyklucza.

I chociaż mało prawdopodobne, aby sam kolor sierści miał wpływ na charakter kota, to ma on duży wpływ na to, jak ludzie wybierają i dbają o swoje koty. Dowodzą tego badania opublikowane w 2002 roku w Journal of Applied Animal Welfare Science, które wykazały, że czarne koty są rzadziej adoptowane i rzadziej leczone. Z kolei w schroniskach najbardziej poszukiwane są koty rude.

Co tak naprawdę wpływa na charakter kota?

Według organizacji American Association of Feline Practitioners czynnikiem, który ma największy wpływ na charakter kota, jest socjalizacja. Kocięta, które nie wchodzą w interakcje z ludźmi w wieku od 3 do 9 tygodni, mogą być bojaźliwe lub nieśmiałe. W niektórych przypadkach mogą atakować ludzi, w innych od nich stronić.

Ogromne znaczenie ma też genetyka. Koty dziedziczą cechy po swoich rodzicach. Jeśli są oni towarzyscy, łagodni i przyjaźni, to możliwe, że ich dzieci również będą posiadać te cechy. Podobnie koty, które są nieśmiałe pomimo socjalizacji i kontaktu z człowiekiem, mogły odziedziczyć te cechy po swoich rodzicach.

Kolejnym czynnikiem, który może mieć niebagatelny wpływ na charakter kota, jest rasa. Na przykład koty perskie są uważane za spokojne, podczas gdy egipski Mau jest bardzo aktywny. Dlatego tak ważne jest, aby przed zakupem kota, dokładnie poznać rasę, jednocześnie mając na uwadze, że kupiony kot może odbiegać od wzorca. Prawda jest bowiem taka, że każdy ma własny, niepowtarzalny charakter.

Czytaj także: https://natemat.pl/499496,ile-dni-kot-moze-zostac-sam-w-domu-opinia-behawiorystki