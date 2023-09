"Oczyszczamy atmosferę". Kärcher zwraca tą akcją uwagę na estetykę przestrzeni miejskiej

Warszawiacy, Łodzianie i Wrocławianie mogą już cieszyć się schludnym i przyjaznym wyglądem popularnych miejscówek w ich ukochanych miastach. To zasługa zakończonej właśnie akcji "Oczyszczamy Atmosferę", jaką przeprowadziła firma Kärcher. Globalny producent urządzeń i systemów czyszczących po raz kolejny wypowiedział walkę szpecącym przestrzeń publiczną nieestetycznym napisom i innym zabrudzeniom.

"Oczyszczamy Atmosferę" to prowadzona przez firmę Kärcher akcja czyszczenia przestrzeni miejskiej z nieestetycznych graffiti, wulgarnych napisów i innych rysunków będących często wynikiem aktów wandalizmu. Kärcher / Fot.: Dominik Czerny

Jak dbamy, tak mamy! Na estetykę naszych przestrzeni miejskich mamy wpływ wszyscy – władze miast i mieszkańcy. Warto dołożyć swoją cegiełkę i nie zaśmiecać naszych wspólnych przestrzeni do rekreacji i spędzania czasu wolnego. Akcja "Oczyszczamy Atmosferę" przypomina nam właśnie, jak duża jest nasza jako mieszkańców rola w utrzymaniu estetycznego wyglądu przestrzeni publicznej.

Warto o tym pamiętać w dobie współczesnych trendów, gdy w miastach na całym świecie coraz bardziej modne stają się murale niosące pewien pozytywny przekaz i wpasowujące się zgrabnie w zabudowę miejską. Niestety, nie wszystko jednak, co pojawia się w przestrzeni publicznej, można uznać za sztukę. Mowa tu o wulgarnych napisach, szpetnych bazgrołach i innych rysunkach będących często wynikiem aktów wandalizmu.

W 2022 roku wystartował projekt "Oczyszczamy Atmosferę". Jego twórcy chcieli zwrócić uwagę na fakt, że przestrzenie miejskie są dla nas wszystkich i tylko wspólnie możemy zadbać o ich estetykę. Aby podejmowane działania przyniosły jeszcze lepsze efekty, kolejną edycję akcji poprzedziła ankieta, w której organizatorzy zapytali mieszkańców miast m.in. o to, jak estetyka przestrzeni miejskiej wpływa na ich samopoczucie.

Z badania przeprowadzonego w największych polskich miastach (Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź, Trójmiasto, Poznań, Katowice) z inicjatywy Kärcher w ramach tegorocznej kampanii wynika, że 18 proc. mieszkańców jest niezadowolonych z wyglądu swoich miast, a 24 proc. ma do niego ambiwalentny stosunek. Aż 93 proc. respondentów nie chce oglądać wulgarnego i nieestetycznego graffiti. 64 proc. wymienia je wśród powodów negatywnej oceny.

Uzbrojeni w wiedzę z badania ankietowego i przede wszystkim w najbardziej zaawansowane technologie czyszczenia, w tym profesjonalne maszyny (myjki wysokociśnieniowe, urządzenia czyszczące za pomocą suchego lodu), specjaliści Kärcher ruszyli do akcji. Gdzie tym razem wybrali się w teren? Na liście tegorocznych celów inicjatywy "Oczyszczamy Atmosferę" znalazły się Łódź, Warszawa i Wrocław.

– Zeszłoroczna akcja "Oczyszczamy atmosferę", która miała miejsce na Bulwarach Wiślanych, spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem społeczności lokalnych, dlatego w tym roku zdecydowaliśmy się nie tylko na jej kontynuację w Warszawie, ale również na rozszerzenie akcji na dwa kolejne miasta: Łódź i Wrocław – tłumaczy Alina Pitek z firmy Kärcher, koordynatorka akcji.

Pierwszym miastem, które doczekało się wizyty mistrzów czyszczenia, była Łódź. 16 czerwca 2023 ekipa ze sprzętem do walki z zabrudzeniami stawiła się na ulicy Piotrkowskiej 100. To miejsce, któremu urok odbiera duża liczba szpecących bazgrołów i obrazków, w tym obraźliwych haseł wobec osób o innych poglądach, rasie czy wyznaniu. A raczej należałoby napisać "odbierała", gdyż część malunków przeszła już do historii.

Ponieważ w tej lokalizacji miejska infrastruktura roi się od nieestetycznych rysunków, realizatorzy akcji "Oczyszczamy Atmosferę" zaplanowali czyszczenie etapowe. Już teraz, po usunięciu niektórych bazgrołów, łodzianie mogą odczuć zauważalną różnicę w estetycznym odbiorze zabudowy miejskiej i przekonać się, jak czystsza przestrzeń publiczna jest przyjemna dla oka i poprawia ogólne zadowolenie z życia w mieście.

Kolejne wydarzenie mające na celu poprawić walory estetyczne miasta i budować świadomość współodpowiedzialności za jego wygląd odbyło się w Warszawie. 30 czerwca 2023 przedstawiciele marki Kärcher zawitali z wyposażeniem do czyszczenia na Bulwary Wiślane. To w tym miejscu, gdzie tętni życie imprezowe i rekreacyjne, rok temu została zainaugurowana ogólnopolska akcja "Oczyszczamy Atmosferę".

W jednym z ulubionych, zwłaszcza latem, miejsc spotkań warszawiaków wysłany na misję zespół kontynuował zeszłoroczne dzieło oczyszczania powierzchni z przypadkowych graffiti z wulgaryzmami, bezwartościowych napisów, innych przejawów wandalizmu i regularnie gromadzącego się brudu. Wypoczywający tam mieszkańcy mogli zobaczyć, jak przebiegają prace czyszczące, i zrozumieć, jaki wysiłek się z nimi wiąże.

– W czasie czyszczenia, zorganizowanego w trzech polskich miastach można było przekonać się, jak bardzo czasochłonnym procesem jest usuwanie różnego rodzaju bazgrołów, rysunków czy naklejek. Napisanie czegoś na murze to kwestia kilkudziesięciu sekund, a wyczyszczenie tego samego napisu to często wielogodzinny proces z zastosowaniem najbardziej specjalistycznych technologii – wyjaśnia Alina Pitek.

Ostatnim przystankiem na trasie walki z niepożądanymi "ozdobami" elementów przestrzeni publicznej takich jak mury, elewacje, ławki czy latarnie był Wrocław. 21 lipca 2023 team pogromców miejskich bohomazów udał się na teren Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Św. Jerzego 4 i skonfrontował nowoczesną technologię czyszczącą z nieprzyjemną dla oczu "twórczością". Dla lokalnej społeczności była to na pewno cenna lekcja troski o wygląd otoczenia.

Jednym z głównych założeń projektu była edukacja mieszkańców na temat tego, jak ważne jest dbanie o wspólną przestrzeń i walka z bazgrołami. Poprzez akcję "Oczyszczamy atmosferę" chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że przestrzeń publiczna należy do całej społeczności. To nasza wspólna przestrzeń i tylko razem możemy sprawić, że będzie ona miejscem, gdzie każdy czuje się dobrze, bezpiecznie i jest "u siebie". ALINA PITEK Kordynatorka akcji "Oczyszczamy atmosferę"

Wśród patronów drugiej edycji akcji "Oczyszczamy Atmosferę" marki Kärcher znalazły się fundacje działające na rzecz ochrony środowiska, jakości życia w przestrzeni miejskiej oraz poprawy jakości komunikacji w społeczeństwie. Jej ambasadorem został Michał Piróg, polski tancerz, choreograf, prezenter telewizyjny i aktywista, który głęboko wierzy w to, że wygląd miasta ma kolosalny wpływ na to, jak funkcjonujemy i czujemy się każdego dnia. Patronatem medialnym akcję objął serwis Noizz.

– Dwie edycje akcji "Oczyszczamy atmosferę" pokazały, że wciąż pozostaje pole do działania w tak ważnej kwestii, jaką jest dbanie o naszą wspólną przestrzeń miejską. W mieście wszyscy jesteśmy u siebie i każdy ma prawo do tego, by otoczenie, w jakim przebywa, było wolne od wulgarnych i po prostu nieestetycznych treści. Jako firma Kärcher będziemy kontynuować działania edukacyjne w tym zakresie – podsumowuje Alina Pitek.